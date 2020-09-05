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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ياسر الهضيبي: مجلس الشيوخ فكرة معمول بها في الدول المتقدمة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 04:15 م
ياسر الهضيبي
ياسر الهضيبي
إسلام نصير
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قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، إن استحداث غرفة ثانية لمجلس النواب ممثلة في مجلس الشيوخ في مصر، فكرة معمول بها في الدول المتقدمة، فالمجالس النيابية بصفة عامة في دول العالم إما أن تفضل نظام الغرفة الواحدة فقط ممثلة في مجلس النواب، أو أن تعزز من صلاحياته وتسعى لتقليل العبء التشريعي عليه بتزويده بغرفة ثانية معاونة لمهامه تكون بيت خبرة وهيئة استشارية تفضي برأيها على مشروعات القوانين والتشريعات.

ولفت الهضيبي، في بيان اليوم السبت، إلى أن مجلس الشيوخ الجديد سيعمل وفقًا للصلاحيات والاختصاصات التي أسندها إليه القانون ومن قبلها التعديلات الدستورية الأخيرة التي وافق عليها الشعب، والتي تتعدد حول إبداء الرأي في مشروعات القوانين والنظر في الموضوعات المحالة من رئيس الجمهورية، وطلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

وأكد أن مجلس الشيوخ بما يتضمن من أعضاء تم اختيارهم من قبل الشعب المصري بانتخابات اتسمت بالشفافية والنزاهة، يمثلون أصحاب الكفاءة والخبرة والتخصص في مجالات مختلفة، سيحاول تعويض ما قد يكون هناك من احتياج في المجلس الآخر وهو مجلس النواب، قائلًا: مجلس الشيوخ كمؤسسة استشارية بالنسبة للبرلمان.

ودعا عضو مجلس الشيوخ، الناخبين بضرورة المشاركة في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، في الداخل والخارج، واستكمال عملية المسار الانتخابي في هذه الاستحقاقات الانتخابية.

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