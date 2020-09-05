نصاب «واتس آب» وعصابة متعددة الجنسيات.. «الداخلية» تواجه جرائم النصب الإلكترونى

5 ملايين جنيه حصيلة النصب في مجال التسويق الشبكي

ضبط نصاب الـ«واتس آب»

سقوط صاحب شركة بتهمة النصب الإلكتروني



ضبط عصابة أجنبية للنصب الإلكتروني

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط عصابة أجنبية تخصصت فى النصب الإلكتروني على المواطنين. تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين شكوى بتعرضه لواقعة نصب واستيلاء على أمواله، عقب تعرفه على سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" زعمت بأنها تملك مبلغ سبعة ملايين وخمسمائة ألف دولار أمريكى، وترغب فى استثمارها فى بعض المجالات والأنشطة التجارية بالبلاد، وطلبت منه تحويل مبلغ 186 ألف جنيه على أحد الحسابات البنكية كمصاريف شحن المبلغ المالى لإدخاله البلاد على دفعات.

تم تشكيل فريق بحث، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص يحملون جنسيات دول أجنبية - سبق اتهام أحدهم فى قضية "نصب إلكتروني"، سيدة "حاصلة على ليسانس" – مقيمين جميعًا بنطاق محافظة القاهرة، حيث قام المتهمون بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى الاستيلاء على أموال المواطنين بأسلوب احتيالي عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" مُستغلين مهاراتهم فى التعامل مع تطبيقات الحاسب الآلى والهواتف المحمولة الحديثة وإنشاء صفحات إلكترونية احتيالية "مقلدة" على مواقع التواصل الاجتماعى بأسماء وصفات منتحلة ويقومون بمراسلة الأشخاص برسائل عشوائية زاعمين امتلاكهم ملايين الدولارات الأمريكية، ويرغبون فى استثمارها فى الأنشطة التجارية بالبلاد بالإشتراك مع أحد الشركاء المصريين نظير حصوله على نسبة من أرباح تلك الأنشطة، وتلقى مبالغ مالية على حسابات بنكية بالبلاد بأسمائهم كرسوم شحن وتخليص جمركى لإدخالها للبلاد "خلافًا للحقيقة".

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهم على 20 هاتف محمول بداخلها شرائح هواتف "مصرية، دولية"، و7 تحويلات مالية منسوبة لإحدى شركات تحويل الأموال تفيد قيامهم بتحويل مبالغ مالية لآخرين بإحدى الدول الأجنبية بلغت 10 آلاف دولار أمريكى، وكمية من كروت وشرائح هواتف محمولة تستخدم فى نشاطهم الإجرامى - مبالغ مالية "عملات مختلفة" - جهاز حاسب آلى.

وبفحص الهواتف المضبوطة وجهاز الحاسب الآلى تبين احتواؤها على محادثات متبادلة بين المتهمين تؤكد نشاطهم الإجرامى، والعديد من التطبيقات البنكية المثبتة على هواتفهم المحمولة التي يستخدمها المتهمون.

اتخذت وزارة الداخلية إجراءات عالية المستوى لتتناسب مع تطور الجريدة الإلكترونية، خاصة في مجال النصب والاستيلاء على الأموال، حيث حققت جهودًا ملموسة وردع لتلك العناصر الإجرامية التي تتسلح بالتكنولوجيا لارتكاب الجريمة.وصل للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد من المواطنين بلاغات ضد أحد الأشخاص لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم بلغت «أكثر من 5 ملايين جنيه- عملات محلية وأجنبية» بزعم توظيفها واستثمارها وتحقيق أرباح مالية لهم من خلال شركة تعمل فى مجال التسويق الشبكي عبر الإنترنت بالمخالفة للقانون.أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب أن وراء تلك الوقائع (حاصل على بكالوريوس هندسة - مقيم بالقاهرة)، والذى قام بتقديم الدعوة العامة للجمهور لاستثمار أموالهم فى مجال التسويق الشبكى من خلال الشركة المشار إليها والكائن مقرها خارج البلاد وعقده عدة لقاءات بأماكن عامة (فنادق – مقاهى) لترويج نشاطه المُؤثم وحث جمهور المواطنين على دفع مبالغ مالية له لاستثمارها بزعم تحقيق أرباح لهم، وقد لاقت تلك الدعوة قبولًا لدى أعداد كبيرة من المواطنين، حيثُ قاموا بدفع مبالغ مالية للمشكو فى حقه نظير تحقيق أرباح من خلال تلك الشركة واستولى المتهم على هذه الأموال بالمخالفة للقانون وقام بترك محل إقامته هربًا من ملاحقة ضحاياه.عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد عدة أكمنة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبحوزته (جهاز لاب توب- هاتف محمول) بفحصها تبين احتواؤها على مقاطع مصورة للمتهم أثناء ترويجه لنشاطه المُؤثم وعقد مُؤتمرات عدة بفنادق مُختلفة، وبمواجهة المتهم أقر بصحة الواقعة على النحو المُشار إليه. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من شخصين – كلٌ على حدةٍ- شكوى بتضررهما من أحد الأشخاص تواصل معهما من خلال تطبيق «واتس آب»، وإيهامهما بتقديم عروض لبيع أجهزة كهربائية وألعاب، وفي سبيل ذلك قاما بتحويل مبالغ مالية إليه ولم يقم بتنفيذ الاتفاق.ومن خلال تكثيف الجهود أسفرت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعتين عاطل- مواليد 1984، مقيم بمحافظة الدقهلية، سبق ضبطه واتهامه فى قضيتى "أموال عامة، سرقة".عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته.بمواجهة المتهم المذكور اعترف بارتكاب الواقعتين، وأضاف بقيامه بإيهام المواطنين ببيع وشراء المنتجات الإلكترونية عبر شبكة "الإنترنت" من خلال تطبيق "واتس آب" بغرض النصب والاحتيال على المواطنين، للاستفادة منهم ماديًا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.ألقت مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة، القبض على رجل أعمال، صاحب شركة بمصر، لاتهامه بالنصب الإلكترونى وتوظيف الأموال، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.تلقت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، بلاغًا ضد رجل أعمال يدعى "أحمد.ع " مؤسس شركة، لاتهامه بالنصب الشبكى على المواطنين، وتوظيف الأموال.وبإجراء التحريات تم التوصل إلى صحة الاتهام، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه بمنطقة الدقى فى الجيزة، وتم إحالته إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.