خبراء: تركيا تموّل الأنشطة الإرهابية المناهضة للهند

جمعت وكالات الأمن الهندية مدخلات تشير إلى أن تركيا بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قامت بتسهيلات لمجموعة من الإرهابيين الهنود في السفر إلى سوريا والقتال من أجل الشبكة الإرهابية العالمية «داعش».واعتقلت السلطات الهندية العديد ممن ينتمون لداعش، الذين اعترفوا بالوصول إلى سوريا عبر تركيا والعودة عبر الطريق نفسه، وفقًا لتقرير لـ صحيفة زي نيوز.وأوضحت الصحيفة أنه تم تسهيل انضمامهم لداعش من قبل تركيا، كما أن وكالات الأمن الهندية تشعر بالقلق بشكل متزايد لأنها تتوقع استخدام الجماعات الإرهابية المتواجدة في باكستان، من قبل أردوغان الذي يسعى لتعزيز شعبيته بين مسلمي جنوب آسيا.من جانبه، قال مسؤول أمني هندي يعمل مع مؤسسة الأمن المركزي: "محاولات تركيا لتمويل المنظمات الإرهابية في الهند والتعاون مع الجماعات السياسية وغير الهادفة للربح، وتخريب الطلاب الهنود هي أشياء مصدر خوف وقلق للمسؤولين في الهند".وأضاف: "ابن الرئيس أردوغان بلال هو قائد البعثات الإسلامية التخريبية والراديكالية، خلال السنوات القليلة الماضية، كان يقود عمليات سرية في الهند، وكذلك في جميع أنحاء العالم".وفي السياق نفسه، يعتقد خبراء الأمن أن الهند تحتاج إلى التركيز على الأنشطة المتسارعة لتركيا داخل الهند بمساواة مع تركيزها على الأعمال العدائية الناشئة منه في المنتديات العالمية.ويرى الخبراء الأمنيون أن الرئيس التركي يستخدم بكفاءة الجماعات الإرهابية، لخدمة أجندته الخارجية، كما أثبتت التقارير العالمية أن تركيا بموجب نظام أردوغان، فهي دولة حاضنة للجماعات الإرهابية.