توقيع الكشف على عيون 2000 مواطن بسوهاج بالمجان

إعادة إعمار وتنمية شاملة لهذه القرى، وأن المؤسسة سوف تبدأ في تنفيذ إعادة إعمار لـ10 قرى بأنحاء سوهاج قريبًا.



يذكر أن مؤسسة صناع الخير للتنمية قامت ومنذ انطلاق عملها الخيري الإنساني قبل 3 سنوات بتنظيم 15 قافلة للكشف على عيون الأهالي غير القادرين بالقرى الأشد احتياجا بأنحاء سوهاج، وقعت خلالها الكشف على عيون 13 ألف مواطن، وأجرت عمليات جراحات عيون مختلفة لـ500 منهم، ووزعت 1500 نظارة طبية و3000 علبة قطرة دواء وذلك بالمجان تماما، وقامت بتوزيع مساعدات غذائية على 1000 من الأشخاص ذوي الإعاقه في أنحاء المحافظة، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية، في توقيع الكشف على عيون 2000 مواطن غير قادر في أنحاء سوهاج.يأتي هذا ضمن جهود المؤسسة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتحت إشراف نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.وأكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء صناع الخير للتنمية، أن المؤسسة نجحت في توقيع الكشف على عيون الأهالي غير القادرين، من خلال قوافل مبادرتها "طاقة نور" التي تم تنفيذها على مدار أسبوع كامل بسوهاج، بالتعاون مع ديوان عام المحافظة ومديريات التضامن الاجتماعي والصحة.وأضاف "زمزم" أن قوافل طاقة نور من صناع الخير جابت 15 قرية في 5 مراكز هي قرى برخيل والحرجة القبلي مركز البلينا وأبوبكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعنيبس ونزلة على مركز جهينة وبني حرب والصفيحة والشيخ رحومة مركز طهطا وبناويط مركز المراغة وفاوجلي والفراسية مركز ساقلته وإن قافلة قرية بناويط مركز المراغة شهدت حضور اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ووكلاء وزارات التضامن والصحة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.وأشار "زمزم" إلى أن قوافل مبادرة "طاقة نور" شخصت احتياج 210 مواطنين غير قادرين، ممن تم توقيع الكشف على عيونهم لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة تنوعت ما بين إزالة مياه بيضاء وشبكية وظفرة ومياه زرقاء، وحول وأن المؤسسة ستقوم بإجراء تلك العمليات لهؤلاء المواطنين بداية من الأسبوع القادم وأن خدمات صناع الخير من خلال مبادرة "طاقة نور" تتم بالمجان تمامًا بداية من توقيع الكشف وإجراء العمليات الجراحية.وأوضح زمزم أن جهود صناع الخير في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" تشمل بجانب توقيع الكشف على عيون الأهالي غير القادرين بالقرى الأشد احتياجا، عمل