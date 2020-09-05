الأنبا مكاريوس: تأجيل عودة الاجتماعات والأنشطة بكنائس المنيا

قال الأنبا مكاريوس أسقف عام إيبارشية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، إن المطرانية كانت تعتزم استئناف الاجتماعات والأنشطة داخل الكنائس بدءًا من مطلع سبتمبر، ولكن قررنا تأجيل ذلك حتى إشعار آخر.وأضاف، في بيان رسمي أطلقه عبر صفحة الإيبارشية الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ذلك مع استمرار القداسات والعشيات كما هي بما فيها أيام الجمع، وكذلك صلوات الجنازات والأفراح، الرحلات والمؤتمرات والأيام الروحية، بنفس المعايير المتفق عليها، من إجراءات احترازية كاستخدام المطهرات وارتداء الكمامات.