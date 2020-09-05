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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل إلغاء النظام القديم في صرف المعاشات

السبت 05/سبتمبر/2020 - 04:22 م
صرف معاش
صرف معاش
ولاء جمال
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أطلقت الهيئة القومية 3 انظمة جديدة سيتم تطبيقهم تدريجيا، وعلى مراحل:

١-كارت ميزة.
٢_حساب بنكي.
٣_ محفظة الكترونية.

يتم الاختيار بينهم بالنسبة للأشخاص الذين سيحصلون على معاش خلال الفترة المقبلة"جدد"، أو من الذى يصرف معاشه فعليا وفقد بطاقه صرف المعاش "الفيزا"، أو رقمه السرى.

وماذا عن الذى يقوم بصرف معاشه حاليا ومعه ڤيزا تأمينات؟

سيظل يتقاضى معاشه كما هو، وتحويله لكارت ميزة او الحساب البنكي سيكون تدريجيا.

وهل الأفضل كارت ميزة او حساب بنكي ؟

كارت ميزة والحساب البنكي افضل من ڤيزا التأمينات، لأنه سيسهل عليك القبض بعيد عن الزحمة ف التأمينات والبريد، 

"لو انت عملته ولغيت الڤيزا، لن يكون هناك أى مشكلة"

التأمينات حاليا تتجه للنظام الرقمي وذلك تخفيفا للعبء على أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.

التنازل عن ٩٠% من الاشتراكات

صرح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه مازالت الفرصة قائمة أمام جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المؤمن عليهم أو أصحاب الأعمال المدينين للهيئة للاستفادة من الإعفاءات المقررة والتي تصل لنسبة 90% من قيمة المبالغ الإضافية على الاشتراكات.

وأوضح فى تصريحات، أن ذلك يأتي طبقا للمنشور رقم ٢ لسنة ٢٠٢٠ والذي قرر التجاوز عن المبالغ الإضافية على مديونية الاشتراكات بشرط أن يقوم المؤمن عليه أو صاحب العمل أو المكلف بسداد أصل الدين. 

وأضاف رئيس الهيئة، أن نسب الإعفاءات تراوحت ما بين ٩٠٪ و٥٠٪ فإذا ما تم سداد أصل الاشتراكات خلال الفترة من ١٧ اغسطس وحتى ١٥ اكتوبر يتم الإعفاء من ٩٠٪ من المبالغ الاضافية المستحقة عليها.

و عن شريحة الإعفاءات الثانية والثالثة قال عوض، أنه إذا قام المؤمن عليه أو صاحب العمل بالسداد خلال الفترة من ١٦ أكتوبر وحتى ١٤ ديسمبر يستفيد من إسقاط المبالغ الاضافية بنسبة ٧٠٪.

أما إذا تم السداد خلال الفترة من ١٥ ديسمبر وحتى ١٤ فبراير ٢٠٢١ كانت نسبة الإعفاءات ٥٠٪، كما أنه لا يجوز استرداد ما سبق سداده من مبالغ إضافية قبل 17 أغسطس 2020.

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