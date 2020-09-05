رئيس هيئة قناة السويس ومحافظ بورسعيد يتفقدان حديقة فريال

تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت حديقة فريال التاريخية، فى إطار المتابعة المستمرة لأعمال التطوير ورفع الكفاءة التى تتم على أعلى مستوى بحديقة فريال.وخلال الجولة، أوضح محافظ بورسعيد الجهود المبذولة لتطوير الحديقة بما يتناسب مع عراقة وتاريخ الحديقة، لافتًا إلى أنها حديقة تتمتع بأهمية خاصة نظرًا لكونها شهدت افتتاح قناة السويس منذ ١٥٠ عامًا، وأكد اللواء عادل الغضبان، أنه تم الانتهاء من كل أعمال التطوير ورفع الكفاءة التى تمت بحديقة فريال، منوهًا بأن الحديقة سيتم افتتاحها قريبًا فى حدث يليق بعراقة وتاريخ الحديقة، لافتًا الى أن مبادرة "حدائق بلا أسوار" التى أطلقتها محافظة بورسعيد، هدفت لتحقيق الشكل الجمالى والحضارى للمحافظة، فى إطار الطفرة المقدمة فى كل القطاعات، وبما يليق مع الأهمية التاريخية للحدائق بالمحافظة.ومن جانبه، أشاد رئيس هيئة قناة السويس بالطفرة الملحوظة والإنجازات التي تشهدها المحافظة فى مختلف المجالات، كما أشاد بأعمال التطوير التى تمت بحديقة فريال، مؤكدًا أن الحديقة صرح خدمي وترفيهي عظيم ويضاف للمشروعات المهمة التى نالتها أعمال التطوير نظرًا لأهميتها التاريخية العريقة.وأضاف المحافظ أن أعمال التطوير التى تمت بالحديقة شملت وجود مسرح ومسجد على الطراز الأندلسى وأماكن جلوس خاصة لكبار السن و٣ منصات للاحتفالات وأعمدة ديكورية، وزهور مميزة، وذلك فى إطار الحرص على تحقيق رواج ونشاط تجارى بشكل أكبر بنطاق المنطقة، وجارٍ افتتاحها قريبًا بما يتناسب مع تاريخها المميز، وذلك تماشيًا مع الإنجازات العملاقة التي تتم على أرض بورسعيد فى كل القطاعات.