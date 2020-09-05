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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط لحوم فاسدة فى «هايبر ديرب نجم» بالشرقية

السبت 05/سبتمبر/2020 - 03:54 م
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
سارة الوردانى
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شكلت إدارة تموين ديرب نجم، لجنة برئاسة محمد عبدالمجيد، مدير الإدارة، ومفتشي الرقابة التموينية، لشن حملات لضبط الأسواق.

وأسفرت الحملات عن تحرير محضر، رقم ٢١٠ جنح لسنة ٢٠٢٠، ضد "م ع ع" المسئول عن هايبر بمدينة ديرب نجم بشارع النصر، وذلك لبيع لحوم مفرومة مجمدة، دون فواتير شراء، وإدارة نشاط دون ترخيص، وتم التحفظ على لحوم بالمكان، كما تم تحرير محضر رقم ٢١١ جنح لسنة ٢٠٢٠ ضد "م م" المسئول عن هايبر بديرب نجم بشارع ٢٣ يوليو، وذلك لعرضه للبيع كبدة وسجق فاسد دون فواتير، وتم التحفظ على السلع.

وفي السياق ذاته تم تحرير محضرين إثبات حالة لمخبز مخالف لنقص وزن رغيف الخبز، و٤ محاضر إثبات حالة لمخبز مخالف، وذلك لمخالفة المواصفات والاشتراطات التموينية، ومحضر إثبات حالة لمخبز مخالف، وذلك لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، ومحضر إثبات حالة لمخبز مخالف لعدم نظافة أدوات العجين والرغيف.

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