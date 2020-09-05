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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الانتهاء من إنشاء 7 سفن صيد بقناة السويس

السبت 05/سبتمبر/2020 - 04:02 م
سفن صيد
سفن صيد
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم السبت، مجموعة من المواقع الرئيسية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، في إطار المتابعة الدورية لسير العمل.

شملت الجولة التفقدية كلًّا من ترسانة بورسعيد البحرية، وشركة القناة للإنشاءات البحرية، وشركة الأعمال الهندسية البورسعيدية.

بدأت الجولة بزيارة مقر ترسانة بورسعيد البحرية ببورفؤاد، وكان في استقباله المهندس عادل الشبراوي مدير إدارة الترسانات، وقيادات الترسانة والعاملين بها.

وفور وصولهم تفقد الفريق أسامة ربيع القاطرة على شلبي، واطمأن على انتظام العمل بمرحلة تركيب الماكينات التي تلي مرحلة التدشين، ثم توجه لساحة الترسانة لمتابعة مراحل العمل بالقاطرة الجديدة "لطفي جاد الله" استعدادًا لتدشينها، تلا ذلك متابعة تقدم الأعمال بالقاطرتين "عبدالحميد يوسف" و"مصطفى محمود" على الحوض العائم 10 آلاف طن، وتفقد مراحل تركيب المهمات الميكانيكية والكهربائية السابقة لتجارب الرصيف ثم تجارب البحر.

خلال جولته بالترسانة، تعرف الفريق ربيع من المهندس عادل الشبراوي مدير إدارة الترسانات بالهيئة، على مستجدات بناء القاطرات الجديدة من طراز "مصاحب" ونسب إنجاز الأعمال بها، كما تناول نشاط الصيانة والإصلاح للوحدات البحرية التابعة للهيئة والإصلاحات الخارجية، حيث يتم حاليًا صيانة إحدى القاطرات الخارجية على الحوض العائم 5000 طن.

يذكر أن ترسانة بورسعيد البحرية تتولى بناء سلسلة من القاطرات تضم أربعة قاطرات بقوة شد 70 طنًّا، يبلغ طول القاطرة 35.87 متر، وعرضها 12.5 متر، وغاطسها 3.35 متر، وسرعتها 13 عقدة، كما يتميز محركها المصنوع من خلال شركة Voith الألمانية بقدرة وكفاءة عالية.

من جانبه، وجه رئيس الهيئة بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لبناء القاطرات الجديدة، ومراعاة معايير الكفاءة والجودة في تنفيذ الأعمال، مشيدًا برجال الترسانة البحرية وما يمتلكونه من خبرات في مجال بناء وإصلاح وصيانة السفن.

عقب ذلك، توجه رئيس الهيئة إلى شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية إحدى الشركات التابعة للهيئة، وكان في استقباله المهندس نصر عبدالعزيز مدير إدارة الشركات، والمهندس عادل إسحاق رئيس الشركة، وقيادات الشركة والعاملين بها.

خلال الزيارة، استعرض رئيس الشركة أعمال بناء سفن الصيد ونسب الإنجاز بها، حيث تتولى الشركة حاليًا بناء 7 سفن صيد من أصل 10 سفن مكلفة بها الشركة، لافتًا إلى أن الأعمال الحالية الخاصة بالتشطيبات النهائية قاربت على الانتهاء على أن يليها تجارب البحر.

من جانبه، أوضح المهندس نصر عبدالعزيز مدير إدارة الشركات جهود إعادة هيكلة الشركات التابعة للهيئة وتطويرها وتنميتها، مشيرًا في هذا الصدد إلى دراسة مقترح تطوير الأرصفة بشركة الأعمال الهندسية البورسعيدية وشركة القناة للإنشاءات البحرية.

ثم توجه الفريق ربيع إلى شركة القناة للإنشاءات البحرية، لمتابعة نشاط البناء بالشركة وأعمال الصيانة والإصلاح التي تتولى الشركة القيام بها.

خلال جولته بالشركة، أشاد رئيس الهيئة بتطور نشاط البناء بالشركة ومعدلات تنفيذ الأعمال على صعيد بناء سفن الصيد الجديدة والبالغ عددها 10 سفن، علاوة على بناء مجموعة من لنشات الألومنيوم.

في ختام الزيارة، توجه الفريق ربيع للقاء اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد؛ لبحث سبل التعاون المشترك، ومتابعة مستجدات المشروعات الخدمية التي تقوم بها الهيئة بالمحافظة، تلاها جولة تفقدية لحديقة فريال التاريخية ومتابعة أعمال تطويرها التي راعت السياق التاريخي لفترة إنشائها، ثم التوجه لتفقد أعمال تطوير المدخل الجنوبي لبورسعيد.
الانتهاء من إنشاء 7 سفن صيد بقناة السويس
الانتهاء من إنشاء 7 سفن صيد بقناة السويس
الانتهاء من إنشاء 7 سفن صيد بقناة السويس
الانتهاء من إنشاء 7 سفن صيد بقناة السويس
الانتهاء من إنشاء 7 سفن صيد بقناة السويس
الانتهاء من إنشاء 7 سفن صيد بقناة السويس
الانتهاء من إنشاء 7 سفن صيد بقناة السويس
الانتهاء من إنشاء 7 سفن صيد بقناة السويس
الانتهاء من إنشاء 7 سفن صيد بقناة السويس
الانتهاء من إنشاء 7 سفن صيد بقناة السويس
الانتهاء من إنشاء 7 سفن صيد بقناة السويس
الانتهاء من إنشاء 7 سفن صيد بقناة السويس
الانتهاء من إنشاء 7 سفن صيد بقناة السويس
الانتهاء من إنشاء 7 سفن صيد بقناة السويس
الانتهاء من إنشاء 7 سفن صيد بقناة السويس
الانتهاء من إنشاء 7 سفن صيد بقناة السويس
الانتهاء من إنشاء 7 سفن صيد بقناة السويس
الانتهاء من إنشاء 7 سفن صيد بقناة السويس

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