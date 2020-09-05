رئيس «النواب العراقي» يدعو لإكمال القانون والمضي بإجراء انتخابات مبكرة

دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، الجميع إلى تحمل المسئولية لإكمال القانون والمضي بإجراء انتخابات مبكرة.وطالب الحلبوسي- في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز)- قادة الكتل السياسية النيابية بعقد اجتماعات مكثفة بحضور رئاسة المجلس واللجنة القانونية فيما يتعلق بالدوائر المتعددة لقانون انتخابات البرلمان.