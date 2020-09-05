رئيس «النواب العراقي» يدعو لإكمال القانون والمضي بإجراء انتخابات مبكرة
السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:58 م
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دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، الجميع إلى تحمل المسئولية لإكمال القانون والمضي بإجراء انتخابات مبكرة.
وطالب الحلبوسي- في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز)- قادة الكتل السياسية النيابية بعقد اجتماعات مكثفة بحضور رئاسة المجلس واللجنة القانونية فيما يتعلق بالدوائر المتعددة لقانون انتخابات البرلمان.
وطالب الحلبوسي- في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز)- قادة الكتل السياسية النيابية بعقد اجتماعات مكثفة بحضور رئاسة المجلس واللجنة القانونية فيما يتعلق بالدوائر المتعددة لقانون انتخابات البرلمان.