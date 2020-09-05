الكنيسة الكلدانية تشكر الرئيس السيسي لإرسال مساعدات طبية للعراق

تقدم المدبر البطريركي للكلدان بالقاهرة الأب بولس ساتي بأسمى آيات الشكر والتقدير والاحترام لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإرساله ١٤ طنًا من المساعدات الطبية للعراق.وقال الأب بولس ساتي المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، إن الكنيسة الكلدانية في مصر ممثلة بشخص رئيس الطائفة والمدبر البطريركي الأب بولس ساتي تشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعطائه التوجيهات بإرسال ١٤ طنًا من المساعدات الطبية للعراق والتي وصلت اليوم السبت ٥ سبتمبر وذلك من أجل مقاومة انتشار وباء كورونا المستجد كوفيد 19.وأضاف الأب بولس ساتي، المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية، في بيان رسمي له، نُشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "نشكر فخامته لمحبته وحرصه على تعميق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين ضد كل التهديدات الطبيعية والسياسية. تحيا مصر وعاش العراق"