ضبط شركة تصنيع خمور مجهولة المصدر بالأقصر

نجح رجال مباحث تموين الأقصر بالاشتراك مع ضباط مركز شرطة طيبة، في ضبط مسئول مخزن، شركة مشروبات كحولية بمدينة طيبة الجديدة، وبحوزته 41 كرتونة مواد كحولية داخل الشركة مغشوشة ومجهولة المصدر.بداية الواقعة تلقى اللواء عصام يسن، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من اللواء طارق يحيى مدير مباحث المديرية، يفيد بتمكن رجال مباحث التموين ومعاونة ضباط مباحث مركز شرطة طيبة، من ضبط المدعو «م.ع» 39 سنة، مسئول مخزن شركة مشروبات كحولية بمدينة طيبة الجديدة، وبحوزته 41 كرتونة مشروبات كحولية مغشوشة ومجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.