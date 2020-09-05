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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ماجد المصري يدخل معسكرًا مغلقًا بـ«الوجه الآخر»

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:59 م
ماجد المصري
ماجد المصري
منار إبراهيم
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يواصل الفنان ماجد المصري تصوير مشاهد مسلسل "الوجه الآخر" على قدم وساق، بقيادة المخرج سميح قماش، والمقرر أن يخوض به المنافسة الشتوية.

ودخل فريق العمل في معسكر مغلق، حيث كثف المخرج عدد ساعات التصوير سعيًا منه للانتهاء من أكبر قدر ممكن من تصوير المشاهد والانتهاء منها، ليتفرغ لعملية المونتاج للحلقات الأخيرة منه، خاصة أنه من المقرر أن تنطلق أولى حلقات المسلسل اليوم السبت الموافق 5 سبتمبر على شاشة قناة cbc.

«الوجه الآخر» ينتمي لنوعية الدراما المطولة، ويتضمن 45 حلقة، وتدور أحداثه حول العديد من القضايا المهمة، وهي صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة في إطار من التشويق والإثارة، ويشارك في بطولته كل من نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشاد، كارولين عزمى، مهند حسن، دنيا المصرى، أحمد خليل، وسيناريو وحوار فداء الشندويلي.

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