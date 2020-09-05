رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 05 سبتمبر 2020 الموافق 17 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التموين تكشف حقيقة سد الفجوة لاستهلاك اللحوم بالاستيراد بـ55%

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:53 م
اللحوم
اللحوم
صلاح عامر
طباعة
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هناك وفرة في اللحوم السودانية الطازجة بكميات كبيرة في فروع المجمعات الاستهلاكية وفروع التجزئة لشركتي تجارة الجملة، لتطرح للمواطنين بسعر مخفض 85 جنيها، واللحوم المجمدة بسعر 65 جنيها، الأمر الذي أدى إلى تراجع اللحوم البلدية إلى 110 جنيهات و120 جنيها للكيلو.

وأكد المهندس عبدالمنعم خليل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات، في تصريح لـ"الدستور"، أن إنتاجنا محليا من رءوس الماشية بنسبة تراوحت ما بين 35% و45%، ويتم سد الفجوة بين معدلات الإنتاج والاستهلاك المحلي من خلال الاستيراد من الخارج بنسبة 55% لتوفير احتياجات المواطنين.

وأوضح أن الوزارة متعاقدة على شراء اللحوم السودانية الحية من خلال شركة اتجاه السودانية، بكميات بلغت 280 ألف رأس لتكفي حتى نهاية عام ٢٠٢١، ويتم ذبح هذه الرءوس الحية في مجازر توشكى تحت إشراف بيطري لتوزيعها على فروع المجمعات الاستهلاكية وفروع الهايبر ماركت والدلتا ماركت في محافظات الوجهين القبلي والبحري.

وتابع أن هناك وفرة في المعروض لجميع أنواع اللحوم المجمدة في الأسواق المحلية، ومنها اللحوم البرازيلية والهندية، الأمر الذي أدى إلى إعادة التوازنات في الأسعار والضغط على التجار بخفض الأسعار.

موضوعات متعلقة

النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين بخطف وقتل الطفلة «أروى» بميت غمر

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2020

موعد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2020

«المهازل التحكيمية».. اجتماع طارئ في الزمالك لبحث عدم استكمال الدوري

الصور

image description

عطل 30 دقيقة فى الخط الثانى بمترو الأنفاق

image description

ينتظران مسابقة عالمية.. حكاية زوجين احترفا الصيد بالبحر الأحمر

image description

بـ«قرد وقطة وكلب».. مدرس فلسفة يعلم نظريات «فرويد» لطلاب السبتية (فيديو)

image description

الأهلي يهزم وادي دجلة بثنائية في الدوري الممتاز

image description

الحسين نجاني من الموت.. حكاية «آية» أصغر بائعة للقرآن

الأكثر قراءة

توابع فيرمونت.. إنذارات لنجل فنان شهير وشادي أيمن نور مسئول اللجان الإلكترونية

بعد حبسه بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة.. أبرز ممتلكات صلاح دياب

«الرى»: أمطار غزيرة على هضبة إثيوبيا وخفيفة بـ الصعيد

موعد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2020

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

صبحي الجيار.. أديب زارته هند رستم وشادية ورقصت له تحية كاريوكا

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

«ياعم أنا بمثل».. عسكري ينهال بالضرب على محمود المليجي

كسور وتحطيم رؤوس.. مشاهد كادت تتسبب في قتل نجوم السينما

نجم الساعة

«بى بى سى» تمنع موظفيها من الآراء السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعى

منوعات

أماكن مبادرة «ميغلاش عليك» في المحافظات وأسعار المنتجات

رابط دعم مصر لتنشيط بطاقة التموين وتسجيل رقم المحمول

دراسة تكشف عن علاج طبيعى يحارب كورونا

ديوكوفيتش يسحق شتروف ويواصل التقدم فى نيويورك

مقالات الرأي
ماجد حبته
عودة «باشاغا».. بالإكراه!
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «2»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد بيصار.. عقلية علمية واسعة وثقافة واعية
د.كريمة الحفناوى
معارك ترامبية قبل الانتخابات الرئاسية
المزيد

الثقافة

«كنوز القاهرة الإسلامية» بمكتبة القاهرة.. غدًا

«النافذة» تحصد المركز الأول بمسابقة صلاح هلال

محمد محمد مستجاب: «عتبات سلم قديم» قصص «النميمة النسائية»

القومى لثقافة الطفل ينظم ورشة زراعة على «يوتيوب».. اليوم