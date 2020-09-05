التموين تكشف حقيقة سد الفجوة لاستهلاك اللحوم بالاستيراد بـ55%

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هناك وفرة في اللحوم السودانية الطازجة بكميات كبيرة في فروع المجمعات الاستهلاكية وفروع التجزئة لشركتي تجارة الجملة، لتطرح للمواطنين بسعر مخفض 85 جنيها، واللحوم المجمدة بسعر 65 جنيها، الأمر الذي أدى إلى تراجع اللحوم البلدية إلى 110 جنيهات و120 جنيها للكيلو.وأكد المهندس عبدالمنعم خليل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات، في تصريح لـ"الدستور"، أن إنتاجنا محليا من رءوس الماشية بنسبة تراوحت ما بين 35% و45%، ويتم سد الفجوة بين معدلات الإنتاج والاستهلاك المحلي من خلال الاستيراد من الخارج بنسبة 55% لتوفير احتياجات المواطنين.وأوضح أن الوزارة متعاقدة على شراء اللحوم السودانية الحية من خلال شركة اتجاه السودانية، بكميات بلغت 280 ألف رأس لتكفي حتى نهاية عام ٢٠٢١، ويتم ذبح هذه الرءوس الحية في مجازر توشكى تحت إشراف بيطري لتوزيعها على فروع المجمعات الاستهلاكية وفروع الهايبر ماركت والدلتا ماركت في محافظات الوجهين القبلي والبحري.وتابع أن هناك وفرة في المعروض لجميع أنواع اللحوم المجمدة في الأسواق المحلية، ومنها اللحوم البرازيلية والهندية، الأمر الذي أدى إلى إعادة التوازنات في الأسعار والضغط على التجار بخفض الأسعار.