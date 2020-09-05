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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استعجال تقرير الطب الشرعي في مقتل مبيض محارة بسبب ألف جنيه

السبت 05/سبتمبر/2020 - 04:05 م
جثة
جثة
حسام التمساح
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استعجلت نيابة مدينة نصر الجزئية تقرير الطب الشرعي لجثة مبيض محارة، قتل علي يد عامل، بسبب خلافات مالية بينهما.

وكانت النيابة صرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه أنها لذكر في العقد الرابع من العمر، توفي نتيجة إصابته بعدة طعنات متفرقة في الجسد في البطن والصدر.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من شرطة النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بعزبة الهجانة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين نشوب مشاجرة بين مبيض محارة وعامل بسبب اقتراض الأول ألف جنيه من الأخير ورفضه ردها.

ودلت التحريات على أن المتهم توجه إلى المجني عليه وطالبه بردها ولكنه رفض، فنشبت مشادة كلامية تطورت إلى المشاجرة، قام على إثرها الأول بطعن الأخير بسلاح أبيض ما أسفر عن مقتله.

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