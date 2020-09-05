طقس الأحد حار رطب على القاهرة والوجه البحرى.. والعظمى37
السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:51 م
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس غدًا الأحد نهارًا - شبورة مائية صباحًا طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة تنشط أحيانًا - شبورة مائية صباحًا طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة - طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة، أما حالة الطقس ليلًا فمعتدل على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وتكون هناك أمطار متوسطة رعدية احيانا 30% تقريبًا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، أمطار خفيفة إلى متوسطة 20% على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد، شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 37 25
الإسكندرية 30 25
وادى النطرون 35 24
طنطا 35 25
شبين الكوم 36 25
دمنهور 34 24
بلطيم 31 24
مطروح 30 25
السلوم 31 23
سيوة 36 23
بورسعيد 31 25
دمياط 31 25
الزقازيق 38 24
المنصورة 36 24
الاسماعيلية 38 23
السويس 37 25
العريش 34 23
رفح 33 22
رأس سدر 36 26
نخل 39 22
نويبع 40 30
طابا 38 25
كاترين 35 20
الطور 38 28
شرم الشيخ 41 31
الغردقة 40 30
مرسى علم 38 28
الفيوم 39 25
بنى سويف 39 25
المنيا 40 25
أسيوط 41 26
سوهاج 42 27
قنا 43 27
الأقصر 45 29
أسوان 45 29
ادفو 45 28
أبوسمبل 42 27
الوادى الجديد 46 27
شلاتين 40 26
ابو رماد 39 26
حلايب 36 27
رأس حدربة 35 28
وتكون هناك أمطار متوسطة رعدية احيانا 30% تقريبًا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، أمطار خفيفة إلى متوسطة 20% على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد، شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 37 25
الإسكندرية 30 25
وادى النطرون 35 24
طنطا 35 25
شبين الكوم 36 25
دمنهور 34 24
بلطيم 31 24
مطروح 30 25
السلوم 31 23
سيوة 36 23
بورسعيد 31 25
دمياط 31 25
الزقازيق 38 24
المنصورة 36 24
الاسماعيلية 38 23
السويس 37 25
العريش 34 23
رفح 33 22
رأس سدر 36 26
نخل 39 22
نويبع 40 30
طابا 38 25
كاترين 35 20
الطور 38 28
شرم الشيخ 41 31
الغردقة 40 30
مرسى علم 38 28
الفيوم 39 25
بنى سويف 39 25
المنيا 40 25
أسيوط 41 26
سوهاج 42 27
قنا 43 27
الأقصر 45 29
أسوان 45 29
ادفو 45 28
أبوسمبل 42 27
الوادى الجديد 46 27
شلاتين 40 26
ابو رماد 39 26
حلايب 36 27
رأس حدربة 35 28