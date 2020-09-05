طقس الأحد حار رطب على القاهرة والوجه البحرى.. والعظمى37

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس غدًا الأحد نهارًا - شبورة مائية صباحًا طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة تنشط أحيانًا - شبورة مائية صباحًا طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة - طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة، أما حالة الطقس ليلًا فمعتدل على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.وتكون هناك أمطار متوسطة رعدية احيانا 30% تقريبًا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، أمطار خفيفة إلى متوسطة 20% على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد، شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرىالقاهرة 37 25الإسكندرية 30 25وادى النطرون 35 24طنطا 35 25شبين الكوم 36 25دمنهور 34 24بلطيم 31 24مطروح 30 25السلوم 31 23سيوة 36 23بورسعيد 31 25دمياط 31 25الزقازيق 38 24المنصورة 36 24الاسماعيلية 38 23السويس 37 25العريش 34 23رفح 33 22رأس سدر 36 26نخل 39 22نويبع 40 30طابا 38 25كاترين 35 20الطور 38 28شرم الشيخ 41 31الغردقة 40 30مرسى علم 38 28الفيوم 39 25بنى سويف 39 25المنيا 40 25أسيوط 41 26سوهاج 42 27قنا 43 27الأقصر 45 29أسوان 45 29ادفو 45 28أبوسمبل 42 27الوادى الجديد 46 27شلاتين 40 26ابو رماد 39 26حلايب 36 27رأس حدربة 35 28