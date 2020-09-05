رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 05 سبتمبر 2020 الموافق 17 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طقس الأحد حار رطب على القاهرة والوجه البحرى.. والعظمى37

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:51 م
الأرصاد
الأرصاد
ا ش ا
طباعة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس غدًا الأحد نهارًا - شبورة مائية صباحًا طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري وارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة تنشط أحيانًا - شبورة مائية صباحًا طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة - طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة، أما حالة الطقس ليلًا  فمعتدل على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
وتكون هناك أمطار متوسطة رعدية احيانا 30% تقريبًا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، أمطار خفيفة إلى متوسطة 20% على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد، شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 37 25
الإسكندرية 30 25
وادى النطرون 35 24
طنطا 35 25
شبين الكوم 36 25
دمنهور 34 24
بلطيم 31 24
مطروح 30 25
السلوم 31 23
سيوة 36 23
بورسعيد 31 25
دمياط 31 25
الزقازيق 38 24
المنصورة 36 24
الاسماعيلية 38 23
السويس 37 25
العريش 34 23
رفح 33 22
رأس سدر 36 26
نخل 39 22
نويبع 40 30
طابا 38 25
كاترين 35 20
الطور 38 28
شرم الشيخ 41 31
الغردقة 40 30
مرسى علم 38 28
الفيوم 39 25
بنى سويف 39 25
المنيا 40 25
أسيوط 41 26
سوهاج 42 27
قنا 43 27
الأقصر 45 29
أسوان 45 29
ادفو 45 28
أبوسمبل 42 27
الوادى الجديد 46 27
شلاتين 40 26
ابو رماد 39 26
حلايب 36 27
رأس حدربة 35 28

موضوعات متعلقة

موعد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2020

«تقنية العار».. ثورة غضب من دجلة والزمالك بسبب جهاد جريشة

النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين بخطف وقتل الطفلة «أروى» بميت غمر

ضبط الطبيب النفسى المتهم بالتحرش بمريضاته فى طنطا

الصور

image description

عطل 30 دقيقة فى الخط الثانى بمترو الأنفاق

image description

ينتظران مسابقة عالمية.. حكاية زوجين احترفا الصيد بالبحر الأحمر

image description

بـ«قرد وقطة وكلب».. مدرس فلسفة يعلم نظريات «فرويد» لطلاب السبتية (فيديو)

image description

الأهلي يهزم وادي دجلة بثنائية في الدوري الممتاز

image description

الحسين نجاني من الموت.. حكاية «آية» أصغر بائعة للقرآن

الأكثر قراءة

توابع فيرمونت.. إنذارات لنجل فنان شهير وشادي أيمن نور مسئول اللجان الإلكترونية

بعد حبسه بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة.. أبرز ممتلكات صلاح دياب

«الرى»: أمطار غزيرة على هضبة إثيوبيا وخفيفة بـ الصعيد

موعد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2020

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

صبحي الجيار.. أديب زارته هند رستم وشادية ورقصت له تحية كاريوكا

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

«ياعم أنا بمثل».. عسكري ينهال بالضرب على محمود المليجي

كسور وتحطيم رؤوس.. مشاهد كادت تتسبب في قتل نجوم السينما

نجم الساعة

«بى بى سى» تمنع موظفيها من الآراء السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعى

منوعات

أماكن مبادرة «ميغلاش عليك» في المحافظات وأسعار المنتجات

رابط دعم مصر لتنشيط بطاقة التموين وتسجيل رقم المحمول

دراسة تكشف عن علاج طبيعى يحارب كورونا

ديوكوفيتش يسحق شتروف ويواصل التقدم فى نيويورك

مقالات الرأي
ماجد حبته
عودة «باشاغا».. بالإكراه!
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «2»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد بيصار.. عقلية علمية واسعة وثقافة واعية
د.كريمة الحفناوى
معارك ترامبية قبل الانتخابات الرئاسية
المزيد

الثقافة

«كنوز القاهرة الإسلامية» بمكتبة القاهرة.. غدًا

«النافذة» تحصد المركز الأول بمسابقة صلاح هلال

محمد محمد مستجاب: «عتبات سلم قديم» قصص «النميمة النسائية»

القومى لثقافة الطفل ينظم ورشة زراعة على «يوتيوب».. اليوم