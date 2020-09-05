«السكة الحديد» تنهي تطوير مزلقان الضبعة.. ومحافظ مطروح يشكرها

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر، اليوم السبت، لهيئة السكة الحديد على جهود الإسراع في تطوير مزلقان الضبعة والانتهاء من تركيب بلاط الانترلوك والانتهاء من تجهيز مخرج المزلقان.وأوضح محافظ مطروح أنه سيتم صبه بطبقة من الخرسانة بالتعاون مع جهود المشاركة المجتمعية والتبرع بكمية من الخرسانة في رفع كفاءة مزلقان الضبعة، والعمل على توفير مزيد العبور الآمن للسيارات والمواطنين على طريق السكة الحديد.