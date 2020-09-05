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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: «الديوانية» تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:51 م
كورونا في العراق
كورونا في العراق
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أعلنت دائرة صحة محافظة «الديوانية» العراقية تسجيل 270 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأفادت صحة الديوانية- في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية، اليوم السبت- بأن المحافظة سجلت اليوم أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة، وذلك عقب تسجيل 270 إصابة جديدة بهذا الوباء المستجد، مشيرة إلى أن حالات الشفاء من هذا الفيروس بلغت اليوم 72 حالة.

وكانت وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت أمس (الجمعة) تسجيل 5036 إصابة جديدة بفيروس كورونا و85 حالة وفاة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أكدت، في وقت سابق، أن حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا (كوفيد- 19) في العراق ارتفعت بشكل كبير ومقلق، ما ينذر باحتمال حدوث أزمة صحية كبيرة قريبا.

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