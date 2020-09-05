موعد المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2020
السبت 05/سبتمبر/2020 - 03:59 م
يبحث طلاب الثانوية العامة على موعد المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2020، والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا من قبل وزارة التربية والتعليم العالي.
وننشر هنا في «الدستور» موعد المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2020.
2 - ملء الاستمارة الموجودة وإدخال كافة البيانات المطلوبة منه في تلك الاستمارة، من رقم جلوس، وتحديد نظام الشهادة الثانوية.
3 - كتابة بيانات الاستمارة الأساسية كذلك بإدخال كافة البيانات المطلوبة بها.
4 - الضغط على كلمة التالي، وذلك بعد التأكد من كافة البيانات المدخلة.
5 - إدخال الرغبات للكليات التي يرغب بالالتحاق بها.
6 - كتابة الرغبات تبعا للتوزيع الجغرافي.
7 - الضغط على كلمة تسجيل.
وننشر هنا في «الدستور» موعد المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2020.
موعد المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2020
لم تعلن وزارة التربية والتعليم العالي حتى الآن عن تحديد موعد محدد حتى الآن عن موعد المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات المصرية، لازال حتى الآن استمرار تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات بالمرحلة الثانية، وكذلك رغبات الالتحاق كما أعلن وزير التربية والتعليم العالى بأنه سوف يتم البدء في المرحلة الثالثة عقب الانتهاء من المرحلة الثانية، وأنه سوف يتم الإعلان عن موعد تلقى طلبات المرحلة الثالثة قريبًا.
كتابة رغبات تنسيق المرحلة الثالثة
وتعتبر خطوات كتابة الرغبات من أكثر الأشياء التي يتسائل عنها الطلاب:
1 - الدخول على الموقع tansik.egypt.gov
1 - الدخول على الموقع tansik.egypt.gov
2 - ملء الاستمارة الموجودة وإدخال كافة البيانات المطلوبة منه في تلك الاستمارة، من رقم جلوس، وتحديد نظام الشهادة الثانوية.
3 - كتابة بيانات الاستمارة الأساسية كذلك بإدخال كافة البيانات المطلوبة بها.
4 - الضغط على كلمة التالي، وذلك بعد التأكد من كافة البيانات المدخلة.
5 - إدخال الرغبات للكليات التي يرغب بالالتحاق بها.
6 - كتابة الرغبات تبعا للتوزيع الجغرافي.
7 - الضغط على كلمة تسجيل.