موعد المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2020

لم تعلن وزارة التربية والتعليم العالي حتى الآن عن تحديد موعد محدد حتى الآن عن موعد المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات المصرية، لازال حتى الآن استمرار تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات بالمرحلة الثانية، وكذلك رغبات الالتحاق كما أعلن وزير التربية والتعليم العالى بأنه سوف يتم البدء في المرحلة الثالثة عقب الانتهاء من المرحلة الثانية، وأنه سوف يتم الإعلان عن موعد تلقى طلبات المرحلة الثالثة قريبًا.



كتابة رغبات تنسيق المرحلة الثالثة



1 - الدخول على الموقع tansik.egypt.gov وتعتبر خطوات كتابة الرغبات من أكثر الأشياء التي يتسائل عنها الطلاب:1 - الدخول على الموقع



2 - ملء الاستمارة الموجودة وإدخال كافة البيانات المطلوبة منه في تلك الاستمارة، من رقم جلوس، وتحديد نظام الشهادة الثانوية.



3 - كتابة بيانات الاستمارة الأساسية كذلك بإدخال كافة البيانات المطلوبة بها.



4 - الضغط على كلمة التالي، وذلك بعد التأكد من كافة البيانات المدخلة.



5 - إدخال الرغبات للكليات التي يرغب بالالتحاق بها.



6 - كتابة الرغبات تبعا للتوزيع الجغرافي.



7 - الضغط على كلمة تسجيل.

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تعمل الدولة المصرية بكافة أجهزتها المختلفة لصالح المواطن المصري خوفا عليه من انتقال فيروس كورونا المستجد له عبر اي منافذ تخص المصالح الحكومية أو الخاصة ايضا فيتم إزالة كل العقبات أمامهم وبقدر المستطاع توفير جميع أنواع البحث فيما يخص جميع التخصصات والوزارات والأعمال المصرية للحد من انتشار هذا الوباء اللعين فهي توفر في المجال التعليمي بالاخص موقع يتم تحديثه بشكل يومي لكل يلائم كل متطلبات اولياء الامور والطلبه والدولة معا.

يبحث طلاب الثانوية العامة على موعد المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2020، والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا من قبل وزارة التربية والتعليم العالي.وننشر هنا في «الدستور» موعد المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2020.