آسر ياسين ونيللي كريم بطلا «نمرة 2»

يستأنف النجم آسر ياسين، خلال الأيام القادم، تصوير حكايته الجديدة ضمن مسلسل «نمرة 2»، الذي يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية الجديدة خلال الفترة القادمة.المسلسل الجديد عبارة عن عدة قصص، وكل قصة عبارة عن حلقة واحدة بها عدد من الفنانين المختلفين، ويشارك فيها كبار النجوم في الوطن العربي، منهم نيللي كريم بطلة إحدى القصص، ومنى زكي بطلة لقصة أخرى، وجارٍ التعاقد مع باقي النجوم، وجاء آسر ياسين أحدث المنضمين للعمل الجديد، ورشحت الجهة المنتجة أروى جودة وعدة بطلات لتولي البطولة أمامه وتم الاستقرار عليها في النهاية.المسلسل الجديد من تأليف عدد من المؤلفين منهم سما عبدالخالق، وآدم عبدالغفار، ومريم نعوم، ووائل حمدي، بالإضافة إلى عدد من المخرجين أيضا منهم هاني خليفة، وتامر محسن.