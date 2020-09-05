«الشهر العقاري» لن يسجل العقارات إلا مع تقديم ما يثبت عدم وجود مخالفات

تسلمت مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها منشورا فنيا حمل رقم 24 بشأن تسجيل العقارات.ونص القرار أنه بشأن إذاعة أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية، ورد كتاب مساعد وزير العدل لشؤون المكتب الفني للوزير بشأن قرارات توثيق العقارات.ونص القرار على أنه يتعين على مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها الامتناع عن السير في إجراءات طلبات تسجيل العقارات إلا بعد الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو من يفوضه تفيد عدم وجود أي مخالفات بالعقار.كما نص القرار أنه على الإدارات العامة للتفتيش الفني وامناء المكاتب تنفيذ ذلك القرار.