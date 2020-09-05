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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تفاصيل خطة البرلمان لمواجهة الشائعات حول حالة حقوق الإنسان في مصر

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:23 م
البرلمان
البرلمان
مني هيبة
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أعطى البرلمان أولوية خاصة لمواجهة الشائعات والأكاذيب المضللة التي تحاول بعض الجماعات والجهات والدول المعادية لمصر ترويجها عالميًا حول حالة حقوق الإنسان في مصر، وذلك من خلال دعم الجهات المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان المصري، المعتمدة دوليًا، وأهمها المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأكد البرلمان على هذا الدعم عمليًا بإلزام وزارة المالية بتوفير المبالغ التي يتطلبها المجلس بما يضمن له مواصلة مشاركاته الدولية، وعدم التخلف عن أنشطة ومؤتمرات الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فضًلا عن المهام الجديدة التي ألقيت على عاتقه بتسلم مصر رئاسة الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الأمر الذي يلزم المجلس بترأس كافة اجتماعتها وأنشطتها في عدد من العواصم الأفريقية.

كما ألزم البرلمان وزارة المالية بزيادة المبالغ الخاصة باشتراكات المجلس في الهيئات والمنظمات الدولية ذات الثقل حتى يتمكن من مواصلة مهامه في الخارج، بالإضافة إلى تدبير العمالة المطلوبة بمقره الرئيسي، وجميع الفروع المزمع افتتاحها بالمحافظات، مع توفير الاعتمادات اللازمة لتجهيز تلك المقرات الجديدة وتغطية إيجارتها.

كما أكد البرلمان على ضرورة استمرار التنسيق فيما بين لجنة حقوق الإنسان التابعة له والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يضمن قيامه بمسيرته نحو نشر ثقافة حقوق الإنسان في الداخل وتوضيح صورتها الحقيقة بالخارج.

جاء ذلك في التقرير الذي أعدته لجنة حقوق الانسان في البرلمان حول موازنة المجلس القومي لحقوق الإنسان للعام المالي الجاري والذي اعتمده البرلمان في إطار تقارير الموازنة العامة للدولة عن العام الجاري.

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