تأجيل إعادة محاكمة محسن السكري بتهمة غسل الأموال إلى 4 أكتوبر

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، تأجيل جلسة إعادة محاكمة محسن السكري بتهمة غسل الأموال لجلسة 4 أكتوبر.كانت محكمة جنايات القاهرة, برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، وأمانة سر خالد عبدالمنعم ومعتز مدحت، قد أحالت القضية في جلسة سابقة إلى المحكمة الاقتصادية.وكشف قرار الإحالة في القضية رقم ٤٢٢٧٦ لسنة ٢٠١١ جنايات مدينة نصر أول عن أن المتهم محسن منير علي حمدي السكري، صاحب شركة «رد سي» للتسويق العقاري، ارتكب جريمة غسل أموال قيمتها مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون ألف دولار، متحصلة من جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، بأن أودع مبلغ ثلاثمائة ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ، كما حاز مبلغ مليون وخمسمائة وخمسة وأربعين ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدى آخرين (أشرف منير علي حمدي السكري ومحمد محمد سمير) مبلغ مائة وخمسين ألف دولار، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها، وإضفاء صفة المشروعية عليها على النحو المبين بالتحقيقات.