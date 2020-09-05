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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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حاسبات ومعلومات كفر الشيخ تقدم حلولًا برمجية في مجال الصحة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:21 م
جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ
عمرو الشامي
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نفذ طلاب الفرقة النهائية في كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ من قسمي "علوم الحاسب وهندسة البرمجيات" مشروع تخرجهم بعنوان "العناية القلبية المتخصصة Cardiac Custom Care" أو C3 والذي يقوم بالكشف على المرضى واكتشاف أمراض القلب تحت إشراف الدكتور أسامة أبو سعدة، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور عمرو أبو هاني، المدرس بقسم نظم المعلومات والمدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة.

وبمشاركة 6 طلاب وهم علي أحمد سمير "قائد الفريق ومهندس التعلم العميق" وأحمد عبدالرحيم وعبد الرحمن حسن وعبد الله رضا رشوان ومروان طارق ومينا إيهاب، تم الانتهاء من تطوير برنامج "العناية القلبية المخصصة Cardiac Custom Care.

وأوضح الطلاب أن التطبيق يعمل على أجهزة الأندرويد - ويعتمد على تكنولوجيا التعلم العميق "Deep Learning" وخوارزميات التحسين "Optimization Algorithms" والتي تقوم على تحليل وتشخيص صوت القلب، كما يجري التطبيق الكشف عن أمراض القلب والتي تعتبر واحدة من أهم وأخطر أسباب الوفاة.

ويمثل التطبيق طبيب شخصي في حياة الأفراد ويلعب دور مهم في الكشف المبكر عن أمراض القلب، لذلك فإنه يعد من أهم عوامل العلاج، وتعتبر دقة النتائج من أهم عوامل نجاح فكرة التطبيق، حيث وصلت إلى ٩٦ بالمائة من إجمالى الحالات التى تم اختبار التطبيق عليها.

وقدم الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، التهنئة للطلاب على تميّز أفكار مشاريع تخرجهم، مؤكدا أن استراتيجية الجامعة تركز على الاهتمام بالجانب العملي والتطبيقي بجانب الدراسة الأكاديمية من خلال تطوير مهارات الطلاب التقنية لتقديم حلول برمجية لمشكلات معاصرة.

وأشار إلى حرص الجامعة على خدمة المجتمع بمشاريع تخرج الطلاب، والتي تمثل أيضا أهم محاور خطة تحويل الجامعة إلى الجامعة الذكية من خلال استخدام البرامج الالكترونية.

وأشاد د. دسوقي بتنوع المشروعات التي قدمها الطلاب هذا العام بين تطبيقات الانترنت والموبايل فضلا عن تنوع مجالات تطبيق الحلول البرمجية أيضا.

ودعا رئيس جامعة كفرالشيخ خريجي كلية كلية الحاسبات والمعلومات التحلي بالمسؤولية وأن يكونوا خير سفراء لجامعتهم بالجد والاجتهاد والمثابرة والإخلاص والأمانة متمنيا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.

وطالب الخريجين بالتواصل الدائم مع الجامعة بعرض الآراء البناءة والفكر المستنير لصالح دعم منظومة التعليم والبحث العلمي في الجامعة.

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