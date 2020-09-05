رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 05 سبتمبر 2020 الموافق 17 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«النافذة» تحصد المركز الأول بمسابقة صلاح هلال

السبت 05/سبتمبر/2020 - 04:08 م
مسابقة صلاح هلال
مسابقة صلاح هلال
نعمات مدحت
طباعة
حصلت "النافذة" للكاتب محمد صادق الدمياطي، علي المركز الأول في جائزة صلاح هلال، للقصة القصيرة علي مستوي الوطن العربي.

وقال الكاتب إن "النافذة" تدور فى فلك الخيال المحسوس، إذ لا يمكن لأحداثها أن تقع في الواقع، لكنها قد تحس لدرجة التصديق على أنها واقع، ومدار أحداث القصة في فلك العوالم الصوفية والبحث عن ذاتية مثالية لها من مقومات التقدير والاعتبار هو ما سعت إليه شخصية القصة أو بطل القصة نفسها منذ الوهلة الأولى، وهو ينقب عن مدخل ومنفذ لذلك الشيخ المطل على الناس من نافذته العليا، فلما أحس من بطل القصة المشتاق لمكانته الرفيعة عزيمة ورغبة ألزمه بوفاء ديونه.

وأضاف، في تصريحات لـ"الدستور"، أن ديونه تتمثل في الإكثار مما يرفعه لتلك المكانة وكل مرة يسأله الصبر فالمرجو ليس بسهل ولا هين، وتتصاعد الأحداث مع استقامة بطل القصة وإلزام نفسه الانصياع والانقياد حتى تحين لحظة الاختبار الصعب وتستبين سبيل الباحث عن الشهرة ممن يريد الاستقامة ويغادر الشيخ بنافذته منصة الخيال المصنوع ليقف البطل فى النهاية نادمًا يفتش عن ثلاث كنا هنا بيت وشيخ ونافذة فلا يجد منه شيئًا.

وأعرب عن سعادته البالغة لفوزه بالجائزة من بين عشرات المتسابقين الذين بلغ إنتاجهم 285 عملًا في القصة القصيرة.

ويشار إلى أن مسابقة صلاح هلال، أعلنت في دورتها التاسعة عشرة عن أسماء الفائزين، وتم تكريمهم في قصر ثقافة نعمان عاشور بميت غمر، الخميس 3 سبتمبر، من مختلف الدول العربية.

موضوعات متعلقة

«تقنية العار».. ثورة غضب من دجلة والزمالك بسبب جهاد جريشة

بعد حبسه بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة.. أبرز ممتلكات صلاح دياب

وكيل الخطة والموازنة يطالب «المركزى» بمبادرة لدعم التصالح على مخالفات البناء

«الرى»: أمطار غزيرة على هضبة إثيوبيا وخفيفة بـ الصعيد

الصور

image description

«عم جمال».. هجره ولده فأنس وحدته برعاية «أيتام السيدة»

image description

عطل 30 دقيقة فى الخط الثانى بمترو الأنفاق

image description

ينتظران مسابقة عالمية.. حكاية زوجين احترفا الصيد بالبحر الأحمر

image description

بـ«قرد وقطة وكلب».. مدرس فلسفة يعلم نظريات «فرويد» لطلاب السبتية (فيديو)

image description

الأهلي يهزم وادي دجلة بثنائية في الدوري الممتاز

الأكثر قراءة

توابع فيرمونت.. إنذارات لنجل فنان شهير وشادي أيمن نور مسئول اللجان الإلكترونية

بعد حبسه بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة.. أبرز ممتلكات صلاح دياب

موعد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2020

«الرى»: أمطار غزيرة على هضبة إثيوبيا وخفيفة بـ الصعيد

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

«الواد ده موهوب».. حكاية «السادات» مع بليغ حمدي

«رفضت أكون أبًا وعائلتي حذفت أول أعمالي».. حكاية جميل راتب مع السينما والأبوة

صبحي الجيار.. أديب زارته هند رستم وشادية ورقصت له تحية كاريوكا

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

نجم الساعة

«بى بى سى» تمنع موظفيها من الآراء السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعى

منوعات

علماء يكشفون سبب نسيان الإنسان المصائب والأحزان

موعد المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة 2020

استعلم عن فاتورة الغاز المنزلي عبر «بتروتريد» بالرقم القومي

أماكن مبادرة «ميغلاش عليك» في المحافظات وأسعار المنتجات

مقالات الرأي
ماجد حبته
عودة «باشاغا».. بالإكراه!
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «2»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد بيصار.. عقلية علمية واسعة وثقافة واعية
د.كريمة الحفناوى
معارك ترامبية قبل الانتخابات الرئاسية
المزيد

الثقافة

«النافذة» تحصد المركز الأول بمسابقة صلاح هلال

«كنوز القاهرة الإسلامية» بمكتبة القاهرة.. غدًا

محمود التهامي: 500 خريج من مدرسة الإنشاد الديني

الليلة.. ساقية الصاوي تستضيف «درجي» و«جراما فن»