«النافذة» تحصد المركز الأول بمسابقة صلاح هلال

حصلت "النافذة" للكاتب محمد صادق الدمياطي، علي المركز الأول في جائزة صلاح هلال، للقصة القصيرة علي مستوي الوطن العربي.وقال الكاتب إن "النافذة" تدور فى فلك الخيال المحسوس، إذ لا يمكن لأحداثها أن تقع في الواقع، لكنها قد تحس لدرجة التصديق على أنها واقع، ومدار أحداث القصة في فلك العوالم الصوفية والبحث عن ذاتية مثالية لها من مقومات التقدير والاعتبار هو ما سعت إليه شخصية القصة أو بطل القصة نفسها منذ الوهلة الأولى، وهو ينقب عن مدخل ومنفذ لذلك الشيخ المطل على الناس من نافذته العليا، فلما أحس من بطل القصة المشتاق لمكانته الرفيعة عزيمة ورغبة ألزمه بوفاء ديونه.وأضاف، في تصريحات لـ"الدستور"، أن ديونه تتمثل في الإكثار مما يرفعه لتلك المكانة وكل مرة يسأله الصبر فالمرجو ليس بسهل ولا هين، وتتصاعد الأحداث مع استقامة بطل القصة وإلزام نفسه الانصياع والانقياد حتى تحين لحظة الاختبار الصعب وتستبين سبيل الباحث عن الشهرة ممن يريد الاستقامة ويغادر الشيخ بنافذته منصة الخيال المصنوع ليقف البطل فى النهاية نادمًا يفتش عن ثلاث كنا هنا بيت وشيخ ونافذة فلا يجد منه شيئًا.وأعرب عن سعادته البالغة لفوزه بالجائزة من بين عشرات المتسابقين الذين بلغ إنتاجهم 285 عملًا في القصة القصيرة.ويشار إلى أن مسابقة صلاح هلال، أعلنت في دورتها التاسعة عشرة عن أسماء الفائزين، وتم تكريمهم في قصر ثقافة نعمان عاشور بميت غمر، الخميس 3 سبتمبر، من مختلف الدول العربية.