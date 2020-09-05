«أبوليمون» يستقبل طالبة الثانوية العامة المصابة بالذئبة الحمراء لدعمها

التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، الطالبة بسنت وليد أبوغربية الحاصلة على شهادة الثانوية العامة لعام 2020 بمدرسة نصر عبدالغفور الثانوية بنات بمنوف والمصابة بمرض الذئبة الحمراء المزمنة، وذلك لبحث سبل تحقيق رغبتها في الحصول على منحة دراسية بإحدى الجامعات للالتحاق بكلية طب الأسنان بعد نشر حالتها الصحية على مواقع التواصل الاجتماعى، جاء ذلك خلال استقباله لها ولأسرتها بمكتبه بالديوان العام، حيث استمع محافظ المنوفية للطالبة بسنت والحاصلة على مجموع 95٫24 % علمى علوم رغم إصابتها بهذا المرض المزمن وإصرارها على التحدى لمرضها واستكمال دراستها لتحقيق رغبتها في التفوق والالتحاق بكلية طب الأسنان إلا أن مرضها حال بينها وبين تحقيق رغبتها.وعلى الفور أكد محافظ المنوفية لأسرة الطالبة أنه سيتم تحرير خطاب لوزير التعليم العالى لبحث إمكانية توفير منحة دراسية لها بإحدى الجامعات الأهلية نظرًا لظروفها الصحية وتحقيق رغبتها في الإلتحاق بكلية طب الأسنان حفاظًا على مستقبلها التعليمى، مؤكدًا حرصه على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية الكاملة لها.يأتي هذا اللقاء في إطار حرص محافظ المنوفية على التواصل الدائم مع المواطنين للتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهلهم، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تدخر جهدًا في تذليل العقبات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.جدير بالذكر أن الطالبة بسنت قد ناشدت وزير التعليم العالي عبر مواقع التواصل الاجتماعى مساعدتها في تحقيق رغبتها بالحصول على منحة دراسية للالتحاق بكلية طب الأسنان.