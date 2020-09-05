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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تطهير مخرات السيول بمركز ملوى فى المنيا تحسبًا لسقوط أمطار

السبت 05/سبتمبر/2020 - 03:53 م
تطهير مخرات السيول
تطهير مخرات السيول
المنيا ـ على حسين
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كلف اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، الوحدة المحلية لمجلس قروي دير البرشا والروضة بسرعة إنهاء أعمال تطهير مخرات السيول، وقيام لجان المتابعة بالمرور الدوري والمستمر ورفع بيان بموقف تطهير مخرات السيول واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية المناسبة تحسبًا لهطول أمطار غزيرة أو حدوث السيول خلال موسم الشتاء.

وطهرت الوحدة المحلية بدير البرشا بالتنسيق مع هندسة ري ملوي مخرات السيول، ومدى جاهزيتها لاستقبال السيول والأمطار، وإعداد تقارير دورية بشكل مستمر لتقييم الوضع الحالي للمخرات.

وتضم محافظة المنيا 8 مخرات سيول طبيعية و23 مخر سيل صناعي ويوجد في مركز ملوي مخرات دب البرشاوي بقرية البرشا ومخر سيل الضبع بقرية نزلة البرشا ومخر سيل درب عطا بقرية البرشا ومخردير أبوحنس بقرية دير أبوحنس ومخر سيل دير أبوحنس الشمالي وجميع هذه المخرات صناعية

يذكر أن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري قد أعلن عن احتمال سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

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