محمد محمد مستجاب: «عتبات سلم قديم» قصص «النميمة النسائية»

يصدر قريبا عن مصر العربية للنشر والتوزيع، مجموعة قصصية جديدة للكاتب محمد محمد مستجاب تحت عنوان "عتبات سلم قديم"، وكان قد وقع عقدها مؤخرا.وأوضح مستجاب في تصريح خاص لـ"الدستور" أن هذه المجموعة تعد تجربة جديدة ومختلفة بالنسبة له، فهي عبارة عن "نميمة نسائية" عن شخصيات حقيقية عايشها بنفسه منذ الصغر.محمد محمد مستجاب هو نجل القاص والروائي الشهير محمد مستجاب، وسبق وصدر له من قبل رواية "العزف بمجدافين" والمجموعة القصصية "باب للدخول"، و"دقة قديمة.. في مديح بيتنا القديم"، وغيرها من الأعمال الأدبية الأخرى.وكان قد فاز منذ أيام، بالمركز الأول بجائزة توفيق بكار التونسية للرواية العربية التي تنظمها جمعية ألق الثقافية، عن رواية "قمر تعابثه الحور العين".