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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إهداء الدورة الثانية من ملتقى أفلام المحاولة لروح سمير سيف

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:10 م
سمير سيف
سمير سيف
دعاء عبد المقصود
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أصدر الفنان تامر عبدالمنعم مدير قصر السينما قرارا بإهداء الدورة الثانية لملتقى أفلام المحاولة لروح أستاذ الأجيال المخرج الراحل سمير سيف.

ويفتتح مدير قصر السينما الدورة الثانية من ملتقى أفلام المحاولة، غدا الأحد الموافق ٦ سبتمبر بمقر قصر السينما بجاردن سيتى فى تمام الساعة السابعة مساءا.

من ناحية أخرى، يفتتح الإعلامى كريم كوچاك حفل الملتقى الثانى لأفلام المحاولة.

كان الفنان تامر عبدالمنعم مدير قصر السينما قد أصدر قرارا فيما قبل بتشكيل لجنة التحكيم الخاصة بالملتقى والتى تتكون من المخرج أحمد البدرى رئيسا وعضوية كلا من مدير التصوير تامر چوزيف والناقد والسيناريست الدكتور نادر رفاعى.

يبدأ الإفتتاح بفقرة موسيقية لفرقة المايسترو محمود أبوزيد للموسيقى العربية التابعة للقصور المتخصصة.

وينتهى الإفتتاح بتوزيع جوائز مسابقة أفضل سيناريو عن كورونا التى أقامها القصر "اونلاين" وقت الحظر ثم عرض ٤ أفلام من الأفلام المتسابقة بالملتقى.

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