وصايا يوسف والى: عدم إقامة عزاء والدفن فى مقابر العائلة بالفيوم

أوصى الدكتور يوسف والى وزير الزراعة ونائب رئيس الوزراء الأسبق، العائلة بعدم إقامة عزاء له عند وفاته على أن يدفن في مقابر العائلة بمدينة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، وفقًا لما قاله الدكتور ماهر والي العميد الأسبق لكلية الزراعة بجامعة الأزهر، وشقيق يوسف والي في آخر ما قاله خلال مرضه الأخير.وأوضح أنه كان يعاني من التهاب شديد في الرئتين على مدار أكثر من شهر، وأنه لأول مرة يفضل أن تتم متابعة حالته الصحية في المنزل وليس من خلال مستشفى الزراعيين.وكان يوسف والي قد كشف في آخر تصريحات له، أن مؤامرات جماعة الإخوان الإرهابية وراء التقليل من المشروعات الزراعية، فيما كشف عن محاولات هذه الجماعة للانضمام للحزب الوطني في بدايات التسعينيات من القرن الماضي بعد فشلهم في أخونة حزبي الوفد والعمل وأنه مزق كل أوراقه لأنها ملك للدولة المصرية وليست ملكًا له.وكشف والي عن أزمة ما يطلق عليها المبيدات المسرطنة والتوريث وحقيقة ما رددته جماعة الإخوان بأن أصوله يهودية مسردًا تفاصيل عن دوره في الحكم والإدارة وأسرار العلاقات المصرية العربية والإفريقية على مدار 30 عامًا.وأكد أنه حصل على براءة من جميع الاتهامات التي طالته سواء عندما كان وزيرًا للزراعة أو عقب خروجه من المنصب.وقال والي إنه راض عن نفسه وأنه ينتظر عدالة السماء قبل عدالة الأرض لثقته في الله، وأنه عشق الوطن وأحب مصر وعمل من أجل الدولة المصرية.