جلسات المجمع المقدس للكنيسة الأرثوذكسية بين الإلغاء والانعقاد

كشفت مُصادر كنسية مُطلعة في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مازال يبحث مع أساقفة لجنة سكرتارية المجمع المقدس، ترتيبات موعد النهائي لاجتماع المجمع المقدس والذي كان من المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل، وذلك عقب قرار البابا في ابريل الماضي بتأجيل جلسات المجمع المقدس إلى نوفمبر المقبل، وذلك عقب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.ولفتت المُصادر في تصريحاتها: أنه حتى الآن لم يستقر البابا تواضروس الثاني على موعد جلسات المجمع المقدس أم إلغائه حسبما تردد عبر صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن اتخاذ البابا قرار إلغاء جلسات المجمع المقدس المقرر لها أن تنعقد في نوفمبر المقبل، إلا أنه من المرجح اتخاذ قداسة البابا قرارًا بإلغاء تلك جلسات في حالة تزايد انتشار فيروس كورونا المستجد.ومن جهته قال القس بولس حليم المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن ما تردد بشأن اتخاذ البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية قرارًا بشأن إلغاء جلسة المجمع المقدس في نوفمبر المقبل: "ننتظر إعلان الكنيسة الرسمي"، لافتَا إلى أنه إذا اتخذت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قرارًا بتأجيل جلسات المجمع المقدس فسوف يتم تأجيل رسامات الأساقفة الجدد، والتي كانت من المقرر أن تقام في نوفمبر المقبل.جدير بالذكر أنه قد تداولت خلال الساعات الماضية عبر صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قرارًا بإلغاء قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، جلسات المجمع المقدس، الأمر الذي طالب فيه البعض قداسة البابا بانعقاد جلسات المجمع المقدس عبر خاصية zoom، تزامنًا مع اللقاءات العديدة التي يعقدها البابا مع الكهنة والأساقفة عبر تلك الخاصية.يذكر أنه كان قد أعلن القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إبريل الماضي أن المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا قرر تأجيل انعقاد اجتماعه، والذي كان من المقرر أن ينعقد في مايو وسيامة أساقفة جدد إلى نوفمبر المقبل، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.