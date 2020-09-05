رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 05 سبتمبر 2020 الموافق 17 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الطريقة العزمية تعلن تنظيمها أول حضرة صوفية وفق التدابير الصحية

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:35 م
الطريقة العزمية
الطريقة العزمية
كتب: عمرو رشدي
طباعة
أعلنت الطريقة العزمية الصوفية تنظيم أول حضرة صوفية بالإجراءات الاحترازية والاحتياطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد توقف الحضرات لفترة تعدت 8 أشهر، الأمر الذي جعل المجلس الأعلى للطريقة يصدر قراره بعودة الحضرات مع اتخاذ كافة التدابير الصحية التي من شأنها الحفاظ على المريدين من الفيروس.

وقال الدكتور علاء الدين أبوالعزائم، شيخ الطريقة العزمية وعضو المجلس الأعلى للصوفية، إن الطريقة ومجلسها الأعلى اتخذوا قرارا بعودة الحضرات داخل أفرع ومقرات الطريقة داخل مصر وخارجها، حيث إن الطريقة لها أفرع ومقرات في كل من السودان وليبيا وفرنسا، والهدف من قرار عودة الحضرات هو التعايش مع فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، خاصة بعد عودة الصلاة للمساجد وكذلك صلاة الجمعة، كما أن المريدين اشتاقوا للحضرات التي تربطهم بالمولى سبحانه وتعالى.

وتابع "أبوالعزائم"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه سيتم تنظيم الحضرة هنا في القاهرة داخل مقر الطريقة العزمية، وفي نفس الوقت سيتم تنظيمها بساحات ومقرات الطريقة بجميع محافظات مصر حتى يرفع الله الوباء والبلاء عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وسيتم الالتزام بالمسافة الآمنة بين الدراويش والمريدين، وكذلك ارتداء الكمامة ولبس القفاز إذا تطلب الأمر، والأعداد في كل ساحة ستصل إلى 50 أو 100 مريد على أقصى تقدير حتى لا يكون هناك ازدحام.

وطالب "أبوالعزائم" مريدي الطريقة العزمية داخل وخارج مصر بالالتزام بالقرار الصادر من المجلس الأعلى للطريقة حتى لا يكون هناك عقاب لأي مريد يخالف هذا القرار، وحتى لا تحدث أي مشكلات مع الجهات المسئولة في الدولة، بحيث لا يكون هناك ازدحام أو مخالفة لقرارات وزارة الصحة، مشيرا إلى أنه سيتم عمل بث مباشر للحضرات على موقع الفيسبوك حتى يشاهده المريدون الذين لم يحالفهم الحظ في الحضور أو المشاركة.

موضوعات متعلقة

بعد حبسه بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة.. أبرز ممتلكات صلاح دياب

وكيل الخطة والموازنة يطالب «المركزى» بمبادرة لدعم التصالح على مخالفات البناء

«المهازل التحكيمية».. اجتماع طارئ في الزمالك لبحث عدم استكمال الدوري

«تقنية العار».. ثورة غضب من دجلة والزمالك بسبب جهاد جريشة

الصور

image description

عطل 30 دقيقة فى الخط الثانى بمترو الأنفاق

image description

ينتظران مسابقة عالمية.. حكاية زوجين احترفا الصيد بالبحر الأحمر

image description

بـ«قرد وقطة وكلب».. مدرس فلسفة يعلم نظريات «فرويد» لطلاب السبتية (فيديو)

image description

الأهلي يهزم وادي دجلة بثنائية في الدوري الممتاز

image description

الحسين نجاني من الموت.. حكاية «آية» أصغر بائعة للقرآن

الأكثر قراءة

توابع فيرمونت.. إنذارات لنجل فنان شهير وشادي أيمن نور مسئول اللجان الإلكترونية

بعد حبسه بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة.. أبرز ممتلكات صلاح دياب

«الرى»: أمطار غزيرة على هضبة إثيوبيا وخفيفة بـ الصعيد

موعد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة 2020

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

صبحي الجيار.. أديب زارته هند رستم وشادية ورقصت له تحية كاريوكا

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

«ياعم أنا بمثل».. عسكري ينهال بالضرب على محمود المليجي

كسور وتحطيم رؤوس.. مشاهد كادت تتسبب في قتل نجوم السينما

نجم الساعة

«بى بى سى» تمنع موظفيها من الآراء السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعى

منوعات

أماكن مبادرة «ميغلاش عليك» في المحافظات وأسعار المنتجات

رابط دعم مصر لتنشيط بطاقة التموين وتسجيل رقم المحمول

دراسة تكشف عن علاج طبيعى يحارب كورونا

ديوكوفيتش يسحق شتروف ويواصل التقدم فى نيويورك

مقالات الرأي
ماجد حبته
عودة «باشاغا».. بالإكراه!
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «2»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد بيصار.. عقلية علمية واسعة وثقافة واعية
د.كريمة الحفناوى
معارك ترامبية قبل الانتخابات الرئاسية
المزيد

الثقافة

«كنوز القاهرة الإسلامية» بمكتبة القاهرة.. غدًا

محمد محمد مستجاب: «عتبات سلم قديم» قصص «النميمة النسائية»

القومى لثقافة الطفل ينظم ورشة زراعة على «يوتيوب».. اليوم

«كل يوم شاعر».. فوزي خضر يشارك بـ«سيرة الجواد المعالج»