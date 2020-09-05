الطريقة العزمية تعلن تنظيمها أول حضرة صوفية وفق التدابير الصحية

أعلنت الطريقة العزمية الصوفية تنظيم أول حضرة صوفية بالإجراءات الاحترازية والاحتياطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد توقف الحضرات لفترة تعدت 8 أشهر، الأمر الذي جعل المجلس الأعلى للطريقة يصدر قراره بعودة الحضرات مع اتخاذ كافة التدابير الصحية التي من شأنها الحفاظ على المريدين من الفيروس.وقال الدكتور علاء الدين أبوالعزائم، شيخ الطريقة العزمية وعضو المجلس الأعلى للصوفية، إن الطريقة ومجلسها الأعلى اتخذوا قرارا بعودة الحضرات داخل أفرع ومقرات الطريقة داخل مصر وخارجها، حيث إن الطريقة لها أفرع ومقرات في كل من السودان وليبيا وفرنسا، والهدف من قرار عودة الحضرات هو التعايش مع فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، خاصة بعد عودة الصلاة للمساجد وكذلك صلاة الجمعة، كما أن المريدين اشتاقوا للحضرات التي تربطهم بالمولى سبحانه وتعالى.وتابع "أبوالعزائم"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه سيتم تنظيم الحضرة هنا في القاهرة داخل مقر الطريقة العزمية، وفي نفس الوقت سيتم تنظيمها بساحات ومقرات الطريقة بجميع محافظات مصر حتى يرفع الله الوباء والبلاء عن بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وسيتم الالتزام بالمسافة الآمنة بين الدراويش والمريدين، وكذلك ارتداء الكمامة ولبس القفاز إذا تطلب الأمر، والأعداد في كل ساحة ستصل إلى 50 أو 100 مريد على أقصى تقدير حتى لا يكون هناك ازدحام.وطالب "أبوالعزائم" مريدي الطريقة العزمية داخل وخارج مصر بالالتزام بالقرار الصادر من المجلس الأعلى للطريقة حتى لا يكون هناك عقاب لأي مريد يخالف هذا القرار، وحتى لا تحدث أي مشكلات مع الجهات المسئولة في الدولة، بحيث لا يكون هناك ازدحام أو مخالفة لقرارات وزارة الصحة، مشيرا إلى أنه سيتم عمل بث مباشر للحضرات على موقع الفيسبوك حتى يشاهده المريدون الذين لم يحالفهم الحظ في الحضور أو المشاركة.