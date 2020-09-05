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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الدستور» تنشر أسماء 28 مصابا في حادث انقلاب ميكروباص بقنا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 01:15 م
حادث انقلاب ميكروباص
حادث انقلاب ميكروباص
قنا: إسلام البكري
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حصلت "الدستور" على أسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة أجرة مايكروباص بناحية قرية المحروسة، التابعة لمركز قنا، والبالغ عددهم 28 مصابا نتيجة السرعة المفرطة.

وجاءت الأسماء كتالى مارى.و.ن 35 عامًا مصابة بكدمات، ويوسف.ا 4 سنوات مصاب بكسر بأصابع اليد اليمنى، وستيفين.س.ب 11 عامًا، مصاب بكسر مفتت بالذراع الايسر، وأبنوب.ب.م 8 سنوات مصاب بسحجات وكدمات، وكاراس.س.ب 8 سنوات مصاب بسحجات وكدمات، وميلانيا.س.ب 1 سنة مصابة بكدمات، وكاترين.ب.م 27 عامًا مصابة بسحجات وكدمات، ومريم.م.س 19 عامًا مصابة بكدمات، ومارينا.م.س.17 عامًا مصابة بكدمات، ومريم.ب.م 41 عامًا مصابة بآلام بالظهر، ومينا.ا.ت 6 سنوات مصاب باشتباه نزيف فى المخ، وساندى.ا.ت 16عامًا مصاب بجرح متهتك بالذراع الأيمن، ورانيا.ش.ت 38 مصابة بسحجات وكدما.

وأصيب أيضًا كلا من وكرلس.ع.11 عامًا مصاب بسحجات بالذراع الأيسر، وبفنتى.ع.ب 8 سنوات مصاب بكدمات، وستيفين.ا.ت 16 عامًا مصاب بكدمات، وسعيد.ب.م 38 عامًا مصاب بكدمات وسحجات، فوزية.ت.ج 75 عامًا مصابة بكدمات، وميرين.م.م 15 عامًا مصابة باشتباه بكسر بالساق اليسرى، وعماد.ب.م 46 عامًا مصاب جروج بالساق اليسرى، وفيفي.ب.م 34 عامًا مصابة بالذراع الأيسر، وبسنت.ا 5 سنوات مصابة بجرح بفروة الرأس، وحنان.ب.م 34 عامًا مصابة بكدمات، وأمل.ب.م 45 عامًا مصابة بكدمات، وجولدرا.و.5 سنوات مصاب بكدمات، وكرلس.م.م 7 سنوات مصاب بكدمات، ويوسنا.و.ص 16 عامًا مصابة بكدمات.

كان اللواء محمد أبو المجد مدير أمن قنا، إخطارا من مرفق إسعاف قنا إخطارًا يفيد إصابة 28 شخصا، فى حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بناحية قرية المحروسة التابعة لمركز قنا، جرى نقل المصابين عبر 12 سيارات إسعاف إلى مستشفى الجامعة لتلقى الإسعافات الأولية.

تحرر محضر بالواقعة، أخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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