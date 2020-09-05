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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

50 % زيادة فى الحركة السياحية الوافدة إلى المدن المصرية

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:28 م
الحركة السياحية
الحركة السياحية
محمود السعدى
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كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المطارات السياحية بنسبة بلغت 50% خلال الفترة الماضية، بعد فتح حركة الطيران أمام الوفود الركابية والسياحية أوائل شهر يوليو المنصرم، بعد تعليق استغرق أكثر من 3 أشهر متتالية نتيجة انتشار وتفشي فيروس كورونا القاتل بمختلف أنحاء العالم.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن المطارات السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة وطابا، بدأت فعليا من أوال الشهر الجاري تطبيق قرار تحليل PCR، وتم إجراء المسحات لجميع الركاب القادمين الذين لم يتمكنوا من إحضار شهادة تفيد بإجراء التحليل قبل 72 ساعة على الأكثر من موعد الرحلة.

وكان الطيار عادل محجوب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، قد أكد خلال متابعته المطارات السياحية، أن ذلك يأتي تنفيذًا لقرار وزارة الطيران المدني بتوجيه عناية شركات الطيران العاملة في مطار الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم وطابا الدوليين بأنه سيتم السماح للركاب القادمين بعمل تحليل PCR، للكشف عن فيروس كورونا المستجد فور وصولهم.

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