القبض على 24 إرهابيًا بمناطق متفرقة في العراق

ألقت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، القبض على 24 إرهابيا بمناطق متفرقة من محافظة نينوي.وذكر بيان لوزارة الداخلية - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم السبت - أنه من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتنظيم داعش، واشتراكهم في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين أثناء سيطرة التنظيم الإرهابي على المحافظة.وفي سياق متصل، ألقت مفارز من شرطة محافظة الديوانية القبض على متهم بحوزته قنابل يدوية وكمية كبيرة من الأعتدة والصواعق.