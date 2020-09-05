الجيش اللبناني يضبط خلية تابعة لداعش كانت بصدد تنفيذ هجمات داخل البلاد

أوقفت قوات الجيش اللبناني عناصر خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي كانت بصدد تنفيذ اعتداءات في الداخل اللبناني.وأفاد الجيش اللبنانى في بيان له اليوم، بأن زعيم الخلية هو الإرهابي خالد التلاوي الذي استخدمت سيارته من قبل منفذي جريمة كفتون فى 21 أغسطس الماضى.وكان 3 أشخاص قتلوا في بلدة كفتون شمال لبنان جراء إطلاق نار من مجهول في الـ21 من أغسطس الماضي.وأضاف البيان أنه تم توقيف عناصر الخلية الإرهابية في سلسلة عمليات أمنية في منطقتي الشمال والبقاع في تواريخ مختلفة وتبين أن هؤلاء تلقوا تدريبات عسكرية وجمعوا أسلحة وذخائر حربية تم ضبطها ونفذوا سرقات عدة بهدف تمويل نشاطات الخلية الإرهابية المذكورة، وفقا للوكالة الوطنية للاعلام.وشدد البيان على أن استئصال هذه الخلية يأتي ضمن إطار العمليات الاستباقية والمتابعة الدائمة للتنظيمات والخلايا الإرهابية المرتبطة بها.