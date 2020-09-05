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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تحقيقات موسعة فى وفاة طفل بعد سقوطه بحمام السباحة بنادى الزمالك

السبت 05/سبتمبر/2020 - 05:49 م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
ندى حمدي - محمد عيسي
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تباشر النيابة العامة تحقيقات موسعة في واقعة سقوط طفل داخل حمام السباحة الخاص بنادي الزمالك.

وانتقل فريق من نيابة العجوزة لمناظرة الجثة، وسؤال والده، وطلبت النيابة تقرير الطب الشرعي والصفة التشريحية، كما طلبت الاستعلام من نادي الزمالك عن المسؤول عن حمام السباحة محل الواقعة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط حمام السباحة لكشف ملابسات الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تلقت بلاغا أفاد بسقوط طفل في حمام السباحة الخاص بنادي الزمالك، وبالانتقال، تبين سقوط طفل 5 سنوات في المياه وتم نقله للمستشفى لإسعافه.

وتم تحرير محضر حمل رقم المحضر 8087 لسنة 2020 وباشرت النيابة التحقيقات.

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