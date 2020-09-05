«طريق الموت» بجمصة يدخل جراح شهير العناية المركزة.. والأهالي يستغيثون لإصلاحه

"نريد تجفيف الدماء على هذا الطريق فهو طريق الموت"، هذه العبارة ناشد أهالى الطريق الرابط بين المنصورة وجمصة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة إدراج هذا الطريق فى خطة الدولة والعمل على تحسينه، لأنه يحصد الكثير من الأرواح.وقال أحمد محمد العقاد أحد السكان لـ"الدستور"، إنه وقعت حادثة أمس على هذا الطريق، وتسببت فى حزن أسرة بالكامل بعدما دخل رب الأسرة وابنه العناية المركزة بسبب سوء هذا الطريق، فهو يحصد العديد من الأرواح خاصة فى هذا الوقت (وقت المصايف).وأضاف لـ"الدستور" هذا الطريق يحصد الكثير من الأرواح بسبب كثرة الحوادث، وقد قام وزير النقل بزيارته من قبل ولكن دون جدوى، وهناك بطء شديد فى تصليحه لكى يقل عدد الحوادث، ولكن نحن نريد إسناد هذا الطريق إلى الجيش والجهات المعنية حتى يتم الإنتهاء منه وتقل الحوادث عليه، وتحديد مدة زمنية للانتهاء من تصليح الطريق، متابعا: "هذا الطريق يوجد به منطقة صناعية وأيضًا جامعات خاصة".وقال إن الحادثة التى وقعت بالأمس على الطريق كانت للدكتور محمد سعيد الشربينى أستاذ جراحة بكلية الطب جامعة المنصورة، وابنه نور محمد سعيد الشربينى وهو طالب وضمن فريق السباحة لنادى جزيرة الورد بالمنصورة.وأضاف: أنهم الآن فى العناية المركزة والحزن يسيطر على الجميع بسبب هذا الحادث الأليم والجميع يدعون لهم بالشفاء العاجل.