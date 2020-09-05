«اتحاد المقاولين»: تنفيذ 6200 مشروع بـ 490 مليار جنيه خلال عام

أكد هشام يسري، الأمين العام لاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن قطاع شركات المقاولات نفذ 6200 مشروع، بقيمة إجمالية بلغت 490 مليار جنيه خلال عام 2019.وأوضح «يسري» أن هناك 32 مشروعًا ضمن المشروعات القومية بتكلقة 54 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن شركات المقاولات المصرية نفذت 1254 مشروعًا فى رصف الطرق بقيمة 3 مليارات جنيه، و78 مشروعًا ضمن برنامج الكباري والأنفاق بتكلفة 1.7 مليار جنيه، فضلًا عن تنفيذ مشروعات طرق وكباري بتكلفة 1.4 مليار جنيه ومشروعات قطاع البترول.وأضاف الأمين العام للاتحاد، أن شركات المقاولات المصرية ساهمت فى الانتهاء من تنفيذ 926 مشروعًا لمد شبكات الكهرباء والإنارة بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وتنفيذ 775 مشروعًا ضمن برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بتكلفة 1.3 مليار جنيه، إضافة إلى تنفيذ مشروعات ضمن تطوير هضبة الجلالة بتكلفة 325 مليون جنيه.ولفت الأمين العام لرئيس الاتحاد إلى أن قطاع المقاولات شارك فى تنفيذ 569 مشروعًا فى مجال التعليم بتكلفة 3.6 مليار جنيه، حيث شهد العام 2019 الانتهاء من تنفيذ 9 مشروعات فى مجال التعليم الجامعي بتكلفة 123 مليون جنيه، نتج عنها الانتهاء من إنشاء وتطوير 11 مستشفى جامعيًا، وإضافة 39 حضانة، و26 كلية جديدة، و3 جامعات حكومية.وفيما يخص مشروعات الإسكان؛ أعلن «عبدالعزيز» أن شركات المقاولات نفذت 382 مشروعًا بتكلفة 40 مليار جنيه بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى 44 مشروعًا فى مجال النقل بتكلفة 16.7 مليار جنيه، و263 مشروعًا فى مجال الموارد المائية والري بتكلفة 2.4 مليار جنيه.واختتم «عبدالعزيز» تقريره عن المشروعات التى نفذتها شركات المقاولات المصرية بأنه تم تنفيذ 19 مشروعًا بتكلفة 277 مليار جنيه فى مجال البترول والثروة المعدنية، فضلًا عن مساهمة القطاع فى الانتهاء من تنفيذ 244 مشروعًا بمجال الطاقة بتكلفة 76 مليار جنيه.