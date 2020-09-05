«اتحاد المقاولين»: تنفيذ 6200 مشروع بـ 490 مليار جنيه خلال عام
السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:24 م
علا العلافطباعة
أكد هشام يسري، الأمين العام لاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن قطاع شركات المقاولات نفذ 6200 مشروع، بقيمة إجمالية بلغت 490 مليار جنيه خلال عام 2019.
وأوضح «يسري» أن هناك 32 مشروعًا ضمن المشروعات القومية بتكلقة 54 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن شركات المقاولات المصرية نفذت 1254 مشروعًا فى رصف الطرق بقيمة 3 مليارات جنيه، و78 مشروعًا ضمن برنامج الكباري والأنفاق بتكلفة 1.7 مليار جنيه، فضلًا عن تنفيذ مشروعات طرق وكباري بتكلفة 1.4 مليار جنيه ومشروعات قطاع البترول.
وأضاف الأمين العام للاتحاد، أن شركات المقاولات المصرية ساهمت فى الانتهاء من تنفيذ 926 مشروعًا لمد شبكات الكهرباء والإنارة بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وتنفيذ 775 مشروعًا ضمن برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بتكلفة 1.3 مليار جنيه، إضافة إلى تنفيذ مشروعات ضمن تطوير هضبة الجلالة بتكلفة 325 مليون جنيه.
ولفت الأمين العام لرئيس الاتحاد إلى أن قطاع المقاولات شارك فى تنفيذ 569 مشروعًا فى مجال التعليم بتكلفة 3.6 مليار جنيه، حيث شهد العام 2019 الانتهاء من تنفيذ 9 مشروعات فى مجال التعليم الجامعي بتكلفة 123 مليون جنيه، نتج عنها الانتهاء من إنشاء وتطوير 11 مستشفى جامعيًا، وإضافة 39 حضانة، و26 كلية جديدة، و3 جامعات حكومية.
وفيما يخص مشروعات الإسكان؛ أعلن «عبدالعزيز» أن شركات المقاولات نفذت 382 مشروعًا بتكلفة 40 مليار جنيه بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى 44 مشروعًا فى مجال النقل بتكلفة 16.7 مليار جنيه، و263 مشروعًا فى مجال الموارد المائية والري بتكلفة 2.4 مليار جنيه.
واختتم «عبدالعزيز» تقريره عن المشروعات التى نفذتها شركات المقاولات المصرية بأنه تم تنفيذ 19 مشروعًا بتكلفة 277 مليار جنيه فى مجال البترول والثروة المعدنية، فضلًا عن مساهمة القطاع فى الانتهاء من تنفيذ 244 مشروعًا بمجال الطاقة بتكلفة 76 مليار جنيه.
وأوضح «يسري» أن هناك 32 مشروعًا ضمن المشروعات القومية بتكلقة 54 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن شركات المقاولات المصرية نفذت 1254 مشروعًا فى رصف الطرق بقيمة 3 مليارات جنيه، و78 مشروعًا ضمن برنامج الكباري والأنفاق بتكلفة 1.7 مليار جنيه، فضلًا عن تنفيذ مشروعات طرق وكباري بتكلفة 1.4 مليار جنيه ومشروعات قطاع البترول.
وأضاف الأمين العام للاتحاد، أن شركات المقاولات المصرية ساهمت فى الانتهاء من تنفيذ 926 مشروعًا لمد شبكات الكهرباء والإنارة بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وتنفيذ 775 مشروعًا ضمن برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية بتكلفة 1.3 مليار جنيه، إضافة إلى تنفيذ مشروعات ضمن تطوير هضبة الجلالة بتكلفة 325 مليون جنيه.
ولفت الأمين العام لرئيس الاتحاد إلى أن قطاع المقاولات شارك فى تنفيذ 569 مشروعًا فى مجال التعليم بتكلفة 3.6 مليار جنيه، حيث شهد العام 2019 الانتهاء من تنفيذ 9 مشروعات فى مجال التعليم الجامعي بتكلفة 123 مليون جنيه، نتج عنها الانتهاء من إنشاء وتطوير 11 مستشفى جامعيًا، وإضافة 39 حضانة، و26 كلية جديدة، و3 جامعات حكومية.
وفيما يخص مشروعات الإسكان؛ أعلن «عبدالعزيز» أن شركات المقاولات نفذت 382 مشروعًا بتكلفة 40 مليار جنيه بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى 44 مشروعًا فى مجال النقل بتكلفة 16.7 مليار جنيه، و263 مشروعًا فى مجال الموارد المائية والري بتكلفة 2.4 مليار جنيه.
واختتم «عبدالعزيز» تقريره عن المشروعات التى نفذتها شركات المقاولات المصرية بأنه تم تنفيذ 19 مشروعًا بتكلفة 277 مليار جنيه فى مجال البترول والثروة المعدنية، فضلًا عن مساهمة القطاع فى الانتهاء من تنفيذ 244 مشروعًا بمجال الطاقة بتكلفة 76 مليار جنيه.