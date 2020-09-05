محمد حماقي ينهي 50% من ألبومه الغنائي الجديد

يواصل النجم محمد حماقي على قدم وساق تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد والذي من المقرر طرحه خلال موسم الشتاء القادم.وعلم "الدستور" من مصدر خاص، أن محمد حماقي قد انتهى - حتى الآن- من تسجيل نصف أغنيات الألبوم، ويعمل حاليا على اختيار باقي الأغنيات الخاصة به.وأضاف المصدر أن حماقي يتأنى بشكل كبير في اختياراته الفنية ويقوم بالتركيز بشكل كبير على الموسيقى الخاصة بكل أغنية حسبما اعتاد في جميع أغنياته السابقة.ويتعاون حماقى فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من صناع المزيكا ومنهم عزيز الشافعي وأيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وعمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادي، تميم، وتوما ومدين وغيرهم.وكان حماقي طرح الشهر الماضي أغنية جديد منفردة تحمل اسم "هو ده حبيبي" والتي تعاون فيها مع كل من تركي آل الشيخ الذي كتب كلمات الأغنية، والملحّن عمرو مصطفى، والموزع الموسيقي تميم، وجيتار شريف فهمي.