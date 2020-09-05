وزير النقل يستقبل 30 جرار سكة حديد بميناء الإسكندرية

◄ تركيب الجرارات الجديدة مع العربات الجديدة التي تصل تباعًا

◄ تشغيل جزء من الجرارات الجديدة فى قطارات البضائع

◄ الانتهاء من تأهيل 8 جرارات من إجمالي 81 جرار جنرال إليكتريك

◄ تعيين 300 مهندس و1000 عامل بالسكة الحديد يدل على الاهتمام بالعامل البشرى

◄ نقل 1.5 مليون راكب خلال عام 2024

◄ وزير النقل يناشد المواطنين الحصول على تذكرة ركوب القطارات وتجنب «التسطيح»





استقبل اليوم الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل، بميناء الإسكندرية، الدفعة الخامسة من جرارات السكة الحديدية الجديدة، بإجمالي 30 جرارا، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 110 جرارات سكة حديد جديدة وإعادة تأهيل 81 جرارا من الأسطول الحالي، وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شاملة الدعم الفني، والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 602.05 مليون دولار، والتي سبق ووقعتها هيئة سكك حديد مصر مع شركة GE Transportation.



استقبل اليوم الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل، بميناء الإسكندرية، الدفعة الخامسة من جرارات السكة الحديدية الجديدة، بإجمالي 30 جرارا، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 110 جرارات سكة حديد جديدة وإعادة تأهيل 81 جرارا من الأسطول الحالي، وتوريد قطع غيار طويل الأجل لمدة 15 سنة شاملة الدعم الفني، والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 602.05 مليون دولار، والتي سبق ووقعتها هيئة سكك حديد مصر مع شركة GE Transportation.

وزير النقل يستقبل جرارات السكك الحديدية





وأضاف أن هذه الجرارات الجديدة يتم تركيبها مع العربات الجديدة التي تصل تباعًا، وذلك في إطار خطة التشغيل الجديدة التي تعتمد على تشغيل قطارات مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب وهي الخطة التي بدأت تؤتي ثمارها وجعلت المواطن يرى التحسن في مستوى الخدمة على أرض الواقع.



كما سيتم تشغيل جزء من هذه الجرارات الجديدة في قطارات البضائع خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل لزيادة عوائد هيئة السكك الحديدية المالية وتوفير الوقود وتقليل الازدحام على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، علاوة على الأثر البيئي الجيد الذي ينجم عن تقليل حجم الملوثات.



وأشار في تصريحات صحفية على هامش جولته التفقدية، إلى أن ما يتم تصنيعه من جرارات يتم التفتيش عليه بمعرفة لجان فنية من السكة الحديد، وفيما يتعلق بإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك، الذي يتم داخل ورشة التبين للسكك الحديدية، فقد تم الانتهاء من 8 جرارات، وستتوالى إعادة تأهيل باقي الجرارات ودخولها التشغيل وفقا للجدول الزمني المحدد، مشيرا إلى أن هذه الجرارات تخضع للمتابعة الفنية المستمرة، للتأكد من الجاهزية الفنية لها، وأن كل جرار له ملف فني مسجل به كل ما يتعلق به، والعمرات الخاصة به وغيرها من مختلف الأمور الفنية. وقال وزير النقل إنه بوصول الدفعة الخامسة يصبح إجمالي عدد الجرارات التي وصلت حتى الآن من الصفقة إلى 100 جرار جديد ستشكل قوة دعم هائلة لقوة الجر بالسكة الحديد وستسهم في انتظام جداول التشغيل وتحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتلبية طلبات مستخدمي السكك الحديدية، ليواكب الحاجة المتزايدة لقطاع نقل قادر على إحداث التنمية، مضيفًا أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية في مصر لتقديم خدمات على أعلى مستوى للمواطن المصري.وأضاف أن هذه الجرارات الجديدة يتم تركيبها مع العربات الجديدة التي تصل تباعًا، وذلك في إطار خطة التشغيل الجديدة التي تعتمد على تشغيل قطارات مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب وهي الخطة التي بدأت تؤتي ثمارها وجعلت المواطن يرى التحسن في مستوى الخدمة على أرض الواقع.كما سيتم تشغيل جزء من هذه الجرارات الجديدة في قطارات البضائع خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتعظيم منظومة النقل لزيادة عوائد هيئة السكك الحديدية المالية وتوفير الوقود وتقليل الازدحام على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لسيارات نقل البضائع الثقيلة، علاوة على الأثر البيئي الجيد الذي ينجم عن تقليل حجم الملوثات.وأشار في تصريحات صحفية على هامش جولته التفقدية، إلى أن ما يتم تصنيعه من جرارات يتم التفتيش عليه بمعرفة لجان فنية من السكة الحديد، وفيما يتعلق بإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك، الذي يتم داخل ورشة التبين للسكك الحديدية، فقد تم الانتهاء من 8 جرارات، وستتوالى إعادة تأهيل باقي الجرارات ودخولها التشغيل وفقا للجدول الزمني المحدد، مشيرا إلى أن هذه الجرارات تخضع للمتابعة الفنية المستمرة، للتأكد من الجاهزية الفنية لها، وأن كل جرار له ملف فني مسجل به كل ما يتعلق به، والعمرات الخاصة به وغيرها من مختلف الأمور الفنية.

جرارات السكك الحديدية