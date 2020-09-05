السيطرة على حريق نشب بصيدلية في الشرقية

دفعت قوات الحماية المدنية بالشرقية، بسيارتي إطفاء، للسيطرة على حريق نشب بصيدلية بمدينة الزقازيق، وجار ندب فريق من الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحريق.تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق بصيدلية بمنطقة محطة قطار الزقازيق، ودفعت قوات الحماية المدنية، بسيارتى إطفاء، وتم السيطرة على الحريق وإخماده.وأفادت التحريات الأولية، أنه من المرجح أن يكون السبب ماس كهربائى، وتم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.