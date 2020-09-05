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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة اللواء سامي الميهي مساعد وزير الداخلية الأسبق بالمنوفية

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:55 م
اللواء سامي الميهي
اللواء سامي الميهي
ولاء القاضى
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شيع العشرات من أهالي مدينة تلا، وبحضور عدد من ضباط وزارة الداخلية ومن بينهم اللواء محمود الديب مساعد وزير الداخلية الأسبق جنازة اللواء سامي الميهي.

وتوفي اللواء سامي الميهي مساعد وزير الداخلية الأسبق لشؤون الأمن الاجتماعي، وتم دفن الجثمان في مسقط رأسه بمدينة تلا التابعة لمحافظة المنوفية.

يذكر أن اللواء سامي الميهي تولي عدد من المناصب الهامة كمساعدا لوزير الداخلية، كما تولى منصب مدير أمن الدقهلية وأصيب بإصابات خطيرة في حادث تفجير مبني مديرية أمن الدقهلية.

وسادت حالة من الحزن بين أبناء محافظة المنوفية بعد الإعلان عن وفاة اللواء سامي الميهي الذي كان يتمتع بحب كبير وشعبية واسعة بين المواطنين، وأكد عدد من المواطنين أن الفقيد كان دائما يقف كل من يطلب مساعدته ولا يتأخر أبدا عن مساعدة أي محتاج.

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