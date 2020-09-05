«اتحاد المقاولين»: قانون التعاقدات يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص

قال المهندس على مصطفى مساعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ورئيس لجنة حل مشكلات المقاولين، إن قانون التعاقدات ملئ بالمميزات التى تساعد شركات المقاولات على تنفيذ المشروعات خاصة فيما يتعلق بمكافحة الفساد.وأعلن مصطفى في تصريحات لـ«الدستور» أن المادة "9" من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 182 لسنة 2018 التي تنص أن على الجهة الإدارية عند تطبيق أحكام القانون واللائحة التنفيذية اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان تحقيق معايير ومبادئ تكافؤ الفرص وتعزيز الشفافية والنزاهة والعدالة والمساواة فى المنافسة بين الشركات المقاولات وجهاد الإسناد.وأضاف مساعد رئيس الاتحاد، أن القانون أوصى بتعيين صفة الالتزام بإتاحة الفرصة لكافة الراغبين المتعاملين المستوفين للشروط الواردة بالقانون واللائحة للمشاركة في المناقصات والممارسات والمزايدات بأنواعها والاتفاق المباشر وطلب المعلومات وإبداء الاهتمام والتأهيل المسبق التي تستند الإجراءات على مبادئ العلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وإعمالا لحكم المادة 85 من القانون.وأشار "مصطفى" إلى أن البنود الجديد التى يتضمنها القانون ولائحته التنفيذية النشر عن عمليات التى يتم طرحها جميع طرق التعاقد عليها بالمادة 7 من قانون التعاقدات والمزادات على بوابة التعاقدات العامة.وأكد رئيس لجنة حل المشكلات باتحاد المقاولين، أن المادة 9 من القانون تشمل على إتاحة المساواة بين المتقدمين فى المعاملة وعدم التحيز لأي منهم، بالاضافة أن يتم إفساح المجال للمنافسة بين شركات المقاولات بين لتوافر الشروط المطولة للتقديم وفقا للاشتراطات التى تحدد مستندات الطرح من إعداد كراسة الشروط والمواصفات.