الأنبا عمانوئيل عياد في زيارة للرهبان والراهبات الكومبونيان بحلوان

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه في جو أسري تسوده المحبة والمودة التقى نيافة الحبر الجليل الأنبا عمانوئيل عياد مطران كرسي طيبة للأقباط الكاثوليك، مع الرهبان والراهبات الكومبونيان في مقرهم بحلوان معبرًا لهم عن سعادته الكبيرة لحضور الرهبنة في الإيبارشية والشكر على الرسالة وشهادة الحياة التي يقومون بها.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه هذه الزيارة تأتي تعبيرًا عن التقدير والشكر خاصة للفاضل الأب برينو الكومبونياني الذي قضى قرابة عشرين عامًا بإيبارشية طيبة ومنذ أيام قليلة بدء رسالته في حلوان.