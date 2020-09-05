«الزراعة» تواصل متابعة المجازر الحدودية والتفتيش على اللحوم المستوردة

قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن الهيئة تواصل متابعة المجازر الحدودية، وأن اللحوم المستوردة يتم فحصها عند وصولها في معهد بحوث صحة الحيوان بوزارة الزراعة، للكشف على الأمراض بها وهو معمل معتمد دوليا ومرجعي للدولة أفريقيا.وأضاف في تصريحات للدستور أنه يتم التصدي للبؤر المرضية التى قد تظهر داخل مصر، وسرعة الكشف عن البؤرة وسرعة احتوائها لمنع انتشار المرض وذلك من خلال التحصين الحلقى والتقصي فى نطاق البؤرة، وعلاج الحيوانات المصابة، ومخاطبة السلطات الصحية والمحلية لتكثيف برامج مقاومة الحشرات، وكذلك القيام بحملات التوعية والإرشاد وقد تم توزيع لقاحات الأمراض على جميع المحافظات وقياس المستوى المناعي للحيوانات المحصنة.وفي سياق متصل كشفت التقارير الواردة من مديرية الطب البيطري بالجيزة، قيام الطب الوقائي بالمديرية بتحصين 732 رأسا من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والنيموباك، وتحصين 1736 رأسا من الماشية ضد مرض جدري الضأن وجدري الماشية وطاعون المجترات الصغيرة.