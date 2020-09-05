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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا باخوم يجتمع بخدام الأنشطة الرعوية بكنيسة قبة الهواء بمساكن شيراتون

السبت 05/سبتمبر/2020 - 12:51 م
الأنبا باخوم
الأنبا باخوم
جرجس صفوت - تريزة شنودة
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اجتمع مساء أمس الجمعة، صاحب النيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية مع مسؤولي وخدام الأنشطة الرعوية بكنيسة السيدة العذراء بقبة الهواء بشبرا.

أقيمت فعاليات الاجتماع بدار سيدة السلام للأقباط الكاثوليك بمساكن شيراتون بمصر الجديدة، بمشاركة الأب يوسف أسعد، والأب يوحنا عادل رعاة الكنيسة، وبحضور مسؤولي وخدام الأنشطة الرعوية بالكنيسة.

بدأ اللقاء بالصلاة الافتتاحية، ثم ألقي نيافته محاضرة، والتي بدأها بالتعبير عن سعادته بتواجده مع مسؤولي وخدام الأنشطة في هذا اليوم، واستهل كلمته بعنوان "كلمة الله خبرة حياة"، مشيرًا إلى أن الكنيسة قائمة على ثلاثة أركان أساسية " الكلمة والشركة والأسرار".

وشرح نيافته كيفية التغلب على الصعوبات التي تمنعنا من سماع كلمة الله، مؤكدا أن كلمة الله "تسبق وترافق وتستمر"، كما وضح بعض معاني الكتاب المقدس، بالإضافة إلى تخصيص وقت للتأمل الفردي والتعمق حول بعض الآيات من الكتاب المقدس.

وعقب ذلك، عرض الأب يوسف أسعد، وبعض الخدام ما توصله له من خلال تأملهم الفردي في بعض آيات الكتاب المقدس.

وفي الختام، ألقى نيافة الأنبا باخوم كلمة روحية، والتي تحدث فيها عن كيفية إقامة العلاقة مع الله، وذلك من خلال الإيمان بفاعليته في حياتنا، ومدى حبه له.

وجدير بالذكر أن كنيسة السيدة العذراء بقبة الهواء بشبرا تنظم مؤتمرًا روحيًا لمسؤولي وخدام الأنشطة الرعوية بالكنيسة، وذلك بدار سيدة السلام للأقباط الكاثوليك بشيراتون بمصر الجديدة، خلال الفترة من الرابع من شهر سبتمبر الجاري، وحتى الخامس من الشهر نفسه.

واحتوى المؤتمر على بعض المحاضرات التكوينية الروحية، وذلك بحضور الأب يوسف أسعد، والأب يوحنا عادل رعاة الكنيسة، وبمشاركة عدد من مسؤولي وخدام الأنشطة الرعوية بالكنيسة.

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