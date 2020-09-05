مطرانا الإسماعيلية يمنحان الدرجة الإنجيلية للشماس يوحنا الهاروني

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن إيبارشية الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك احتفلت اليوم السبت بنوال الشماس يوحنا الهاروني الدرجة الإنجيلية بيد نيافة الأنبا دانيال لطفي مطران إيبارشية الإسماعيلية للأقباط الكاثوليك بالمطرانية.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ذلك بمشاركة نيافة الأنبا مكاريوس توفيق المطران الشرفي لإيبارشية الإسماعيلية والأب بيشوي رسمي رئيس الكلية الإكلريكية بالمعادي والعديد من آباء الإيبارشية والشمامسة الإكلريكيين وشعب الكنيسة الذي جاء للاحتفال.