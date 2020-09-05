القادرية البودشيشية تنظم ليلة الوصال التاسع عشر اليوم

تواصل القادرية البودشيشية، تنظيم فعاليات ليالي الوصال "ذكر وفكر في زمن كورونا" عبرإعلانها إقامة الليلة التاسعة عشر الرقمية مساء اليوم السبت 5 سبتمبر 2020، وذلك بشراكة مع مؤسسة الملتقى ومؤسسة الجمال، وسيتم البث المباشر عبر صفحة مؤسسة الملتقى بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.ووفق القائمين على هذا النشاط فإن هذا السمر الروحي سيعرف مشاركة مجموعة من العلماء والمثقفين بمداخلات علمية تتناول مواضيع متنوعة، مع فتح نقاش تفاعلي مباشر مع الاسئلة التي يطرحها المتابعون لهذه الليلة الروحية، إضافة إلى بث شهادات حية لمجموعة من الشخصيات من جنسيات مختلفة، كما يرتقب مشاركة مجموعة من المنشدين والمداحين المتألقين من داخل المغرب وخارجه، إضافة إلى فقرات أخرى متنوعة.يشار إلى أن البث المباشر سيكون ابتداء من الساعة 21:45.