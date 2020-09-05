شرطة التموين تضبط 12 طن كبدة فاسدة في القليوبية

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية بقيادة العميد أحمد عبد العليم مدير مباحث التموين بالقليوبية، بالتنسيق مع قسم شرطة الخصوص، من ضبط المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، لتخزين 12 طن من الكبدة المستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.وتلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أحمد عبد العليم مدير مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بورود معلومات سرية عن قيام المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بنطاق قسم شرطة الخصوص، يقوم بتخزين كبدة مستوردة غير صالحة للاستخدام الأدمي لانتهاء تاريخ الصلاحية الخاص بها.وعلى الفور تم تشكيل الفريق من مباحث تموين القليوبية بالتنسيق مع قسم شرطة الخصوص، وتمكنت الحملة من ضبط 12،240 طن كبدة مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، مما يشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية.وتم التحفظ على الكميات المضبوطة بالحملة، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ إجراءاتها.